Nuevas imágenes de las cámaras del Louvre muestran por primera vez el robo en el interior del Museo

La corona de la emperatriz Eugenia en el Museo del Louvre, el 26 de mayo de 2025 en París, Francia, antes ser robada en octubre del mismo año.

El pasado 19 de octubre el Museo del Louvre sufrió uno de los asaltos más espectaculares de su historia, cuando cuatro hombres treparon por una escalera al balcón que da acceso a la galería de Apolo y, armados con radiales, rompieron las vitrinas donde estaban las joyas de la Corona y se las llevaron en menos de siete minutos. Justo cuando se cumplen tres meses del robo, una cadena francesa ha publicado unas imágenes inéditas, las primeras del interior de la sala, en las que se ve la rapidez y la facilidad con la que los ladrones se hicieron con el botín.

La escena es digna de película. El programa de investigación Complément d’enquête, de France Television, ha difundido en una emisión este domingo las filmaciones que captaron las cámaras de seguridad del museo aquella mañana. En el vídeo se ve a dos hombres encapuchados, uno con un chaleco fluorescente y otro con un casco, acceder a la sala y dirigirse directamente a las vitrinas, ubicadas en el centro. Uno de ellos utiliza una radial primero y acaba de romper el cristal a puñetazos. Después, introduce el brazo para coger el botín. Su cómplice hace lo mismo en otra de las vitrinas.

La filmación muestra a varios vigilantes, apartados a unos metros de distancia, observando impotentes la escena, sin saber cómo reaccionar. Uno de ellos coge uno de los postes que se colocan para proteger las obras y amaga con enfrentarse a los ladrones, incluso se aproxima unos metros, pero finalmente desiste al ver la radial. El vídeo de la escena en el interior de la sala, captado desde varios ángulos, dura cuatro minutos. En total, el asalto duró siete. Los ladrones salieron por donde habían entrado y descendieron por la escalera, donde les esperaban los otros dos cómplices.

Se llevaron nueve piezas y solo se consiguió recuperar la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que perdieron en la huida. El botín, valorado en 88 millones de euros pero con un valor patrimonial incalculable, sigue sin aparecer. Los cuatro miembros del comando fueron detenidos una semana después y están en prisión.

El asalto reveló las graves grietas de seguridad, a pesar de que varios informes habían advertido ya de las deficiencias en la materia. Uno del Tribunal de Cuentas hecho público en octubre advertía que la vigilancia era insuficiente y denunciaba también la degradación de las instalaciones de la pinacoteca. Según el organismo, en los últimos años el Louvre ha privilegiado la adquisición de obras al mantenimiento o la modernización de sus salas. Se compraron 2.754 piezas en ocho años.

Otro informe encargado por el Ministerio de Cultura reveló que el día del robo los agentes de la sala de control de seguridad no disponían de pantallas suficientes para seguir las imágenes en tiempo real. Además, una auditoría realizada en 2019 ya señalaba que el balcón que da al río Sena por el que los ladrones accedieron a la Galería de Apolo era un punto vulnerable.

En los últimos meses el museo más visitado del mundo ha ido acumulando polémicas. A las semanas del robo se tuvo que cerrar la Galería Campana, la que alberga obras dedicadas a la cerámica griega, por la fragilidad de las vigas y el riesgo de derrumbe. Después, una fuga de agua dañó 400 obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Todos estos problemas llevaron el pasado mes de diciembre a los trabajadores del museo a convocar una huelga para protestar por la degradación de sus condiciones y la falta de efectivos. Este lunes el Museo del Louvre ha vuelto a cerrar completamente al público por tercera vez en un mes ante la falta de personal.

Unos 350 empleados votaron en una asamblea seguir con el paro ante la falta de avances en las negociaciones que mantienen con el Ministerio de Cultura, sobre todo en lo relativo a los salarios. La protesta comenzó el pasado 15 de diciembre, cuando ya se tuvo que clausurar completamente la pinacoteca. Tras la pausa navideña, el pasado 12 de enero volvió a cerrar al público.

El museo cuenta con 2.200 empleados. Desde diciembre los sindicatos CFGT, CGT y SUD negocian con el Ministerio de Cultura, que anunció un refuerzo de los efectivos, con 140 contrataciones y accedió también a cancelar el recorte de 5,7 millones en el presupuesto del Museo. El punto de bloqueo ahora está ahora en los salarios.

Los empleados, y también Cultura, cuestionan la gestión de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, que tomó las riendas del museo en 2021. Des Cars ha comparecido en varias ocasiones en la Asamblea y el Senado para dar explicaciones y ha detallado los planes de seguridad realizados en los últimos años, claramente insuficientes, en el Louvre es el museo más visitado del mundo, con casi nueve millones de visitantes en 2024.