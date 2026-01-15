Bruno Mars en Madrid: entradas, fechas y precios

El cantante estadounidense se presentará los días 10 y 11 de julio en el Estadio Metropolitano en su gira ‘The Romantic Tour’

Bruno Mars ha vuelto. El próximo 27 de enero el cantante estrena The Romantic, su nuevo disco, y vuelve a Europa con una gira que recorrerá también Norteamérica. Tras el éxito de la preventa de su única fecha en España, el artista ha anunciado que actuará dos días en el Estadio Metropolitano, en Madrid, 10 y 11 de julio.

Este jueves 15 de enero al mediodía será la venta de entradas a través la página de Ticketmaster y de LiveNation. Los precios irán desde los 70 euros hasta los 145, sin incluir los gastos de gestión:

GOLD CIRCLE 145 euros + 19,50 euros de gastos.

PISTA GENERAL 125 euros + 16,50 euros de gastos.

PL1 GRADA 175 euros + 23,50 euros de gastos.

PL2 GRADA 135 euros + 18 euros de gastos.

PL2 PMR 135 euros + 18 euros de gastos.

PL3 GRADA 95 euros + 12,50 euros de gastos.

PL4 GRADA 85 euros + 11,50 euros de gastos.

PL5 GRADA 70 euros + 9,50 euros de gastos.

El pasado viernes el cantante lanzó I Just Might, un adelanto de su cuarto álbum en solitario, tras casi 10 años sin nuevos discos. “El autoproclamado Señor del Aura ha regresado”, anunciaba en la publicación de su Instagram donde promociona la canción. En todo este tiempo sin nuevos trabajos como solista sí ha colaborado con reconocidas artistas. Son los casos de Die With a Smile (2024) con Lady Gaga, que ganó un Grammy y un AMA, y encabezó las listas de éxitos; APT con Rosé (2024) o Fat Juicy & Wet junto a Sexyy Red (2025). A inicios de esta década también estuvo enfocado en su trabajo con Anderson .Paak, el dúo Silk Sonic, con el álbum An Evening with Silk Sonic (2021).

Al tour por Europa se suman cuatro presentaciones en Ámsterdam (2, 3, 4 y 5 de julio en el Johan Cruyff Arena), tres en París (12, 20 y 21 de junio en el Stade de France), dos fechas en Berlín (26 y 28 de junio en el Olympiastadion) y dos también en Milán (14 y 15 de julio en el estadio San Siro).

Los días 10 y 11 de julio serán las dos fechas para ver el regreso de Bruno Mars en España ocho años después de su última gira, 24K Magic World Tour en 2018, cuando se presentó en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona y el Metropolitano de Madrid.