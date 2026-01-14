La Seminci nombra codirectores a Javier H. Estrada y Mariona Viader tras la muerte de José Luis Cienfuegos

El festival de cine de Valladolid (Seminci) ha nombrado como codirectores al tándem formado por Javier H. Estrada y Mariona Viander como sucesores de José Luis Cienfuegos, fallecido inesperadamente de un derrame cerebral el pasado 2 de diciembre a los 60 años. Los nuevos responsables del certamen cinematográfico pertenecían al equipo de Cienfuegos: Estrada ejercía como responsable de programación y Viader como coordinadora general de la cita, que celebró el pasado octubre su edición número 70. La decisión la ha tomado el Consejo Rector de la Seminci y la medida la ha anunciado la concejala de Turismo, Blanca Jiménez, quien ha anunciado que este dúo se encargará del evento cultural de 2026, buscando dar “continuidad” al trabajo de su predecesor, y que para 2027 buscarán de forma más sosegada a una persona para la dirección “en condiciones de estabilidad”.

Estrada ha agradecido la confianza y ha reivindicado al equipo que acompañaba al fallecido director: “El festival está en las mejores manos para crear una Seminci ambiciosa, abierta al mayor número posible de perspectivas cinematográficas, que sea a la vez sólida e imprevisible”. El hasta ahora responsable de la programación ha valorado los “sólidos cimientos” de los encargados de coordinar la Seminci y ha asegurado que mantendrán la línea marcada por Cienfuegos, que trajo renovación y un estilo muy personal al festival vallisoletano. Por tanto, ha afirmado, se mantendrá la confianza en el “cine de autor” y en cintas con “carácter humanista y mirada social”. Estrada ha agradecido también el trabajo de los demás miembros del grupo de selección: Eulàlia Iglesias, Carolina Martínez, José Cabrera, Andreea Pătru y Álvaro Arroba.

La concejala de Turismo ha destacado el valor artístico y humano de Cienfuegos, cuya muerte inesperada causó desolación en el mundillo cultural y en la ciudad, y ha indicado también que Estrada y Viadar se harán cargo de la edición 71 y que durante este 2026 se abrirá un proceso de selección, mediante convocatoria pública, para designar un nuevo director de la Seminci de cara al certamen de 2027, el número 72. El objetivo, que existan unas “condiciones de estabilidad” que mantengan la calidad de la Seminci y que el cargo tenga margen para adaptarse a la nueva responsabilidad y las características del evento cinematográfico. La resolución del Consejo “ha estado a la altura de las circunstancias”, ha sostenido Jiménez, ensalzando la “generosidad” de unos designados que “podían haberse echado a un lado, pero no lo han hecho”.