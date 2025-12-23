Muere a los 55 años Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego ‘Call of Duty’, al estrellarse con su Ferrari

El diseñador de videojuegos estadounidense Vince Zampella llega a The Game Awards en el Peacock Theater de Los Ángeles, el 11 de diciembre de 2025

El fallecimiento se produjo en un accidente de tráfico cerca de Los Ángeles. Zampella también había estado implicado en proyectos como ‘Titanfall’ o ‘Battlefield 6′

Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego Call of Duty, ha muerto en un accidente de tráfico a bordo de su Ferrari en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, a los 55 años, según ha informado la empresa Electronic Arts el lunes 22 de diciembre de 2025.

“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”, reportó la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado. Tanto el conductor como el pasajero, que salió despedido del coche, fallecieron a causa de sus lesiones. La causa del accidente está siendo investigada.

“Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra”, indicó un representante de Electronic Arts al medio TMZ.

Imagen del videojuego de acción Call of Duty. ACTIVISION BLIZZARD (ACTIVISION BLIZZARD)

Zampella, además de cocreador de Call of Duty, fue CEO de Respawn Entertainment, filial de Electronic Arts, y responsable de la saga Titanfall y director de Battlefield 6. Era considerado uno de los pioneros en el género de los shooters militares, en los que se participa en una batalla desde la perspectiva de la primera persona.

La franquicia Call of Duty, una de las grandes marcas del sector, ha vendido más 500 millones de juegos en todo el planeta, desde su primera entrega, de 2003, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Siguientes entregas se ambientaron en conflictos bélicos más modernos. Paramount Pictures está produciendo actualmente una película basada en el juego.

La influencia de Zampella en la industria de los videojuegos “fue profunda y trascendental”, ya que “ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo”, agregó el representante de EA.