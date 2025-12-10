“Te amo, rey de Extremadura”: la inesperada muerte de Robe Iniesta conmociona al mundo de la cultura

La inesperada muerte de Robe Iniesta a los 63 años ha conmocionado a músicos, escritores y representantes de la cultura española. Muchos han querido despedir al cantante y compositor extremeño, fundador y líder de la banda de rock Extremoduro, fallecido la mañana de este miércoles. Lo han hecho en redes sociales y hasta en los pasillos del Congreso. Tal es el caso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien afirmó ante distintos medios, entre ellos EL PAÍS: “Robe es una auténtica leyenda de nuestro rock. Una persona que ha marcado la juventud de varias generaciones de españoles”.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despidió a Robe en sus redes sociales: “Si ‘toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo’, él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás”, escribió en su cuenta de X momentos antes de la sesión de control al Gobierno y de su cara a cara con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien también rindió homenaje al extremeño por la misma vía: “Su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable. Descanse en paz Robe Iniesta, artista inolvidable”.

Robe Iniesta Ojea fue merecedor este año de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que concede el Ministerio de Cultura. Urtasun lamentó no poder hacer entrega del galardón debido a que el acto estaba previsto para enero. “Le llamé, más que como ministro, como un seguidor de Extremoduro desde muy chiquitín. Por lo menos me hace mucha ilusión que él fuera consciente de lo que le valoraba este país y que se le concedía la más alta distinción cultural que ofrece España. Desde luego lo merecía”, señaló el ministro, que al enterarse esta mañana lluviosa de la noticia se puso “del tirón” Rock transgresivo (1989), primer álbum del grupo extremeño.

Diferentes compañeros de música han expresado su dolor en redes sociales, como el cantante Dani Martín: “No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta? Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años. ¿Cuántas melodías nos faltaba por oír?”, publicó el exlíder del Canto del Loco en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Te amo, rey de Extremadura. Me duele la vida ahora mismo, Roberto”. Ayer, hacía lo mismo tras el fallecimiento de Jorge Martínez, alma indómita de Ilegales, a los 70 años. La banda Sidecars también ha lamentado la pérdida un día después de despedir a otra leyenda: “No puede ser. También perdemos a Robe, el rock de nuestro país está completamente de luto. Buen viaje maestro, nos dejas unas canciones inigualables”.

La cantante y compositora Rozalén ha despedido Robe a través de una publicación en Instagram, donde ha compartido una imagen del artista y el icónico estribillo de Si te vas: “Si te vas, me quedo en esta calle sin salida”. “Así me siento. Qué días más tristes”, ha confesado. Uno de los compañeros y compositores de Iniesta, Lorenzo González, ha comentado en su perfil: “Hoy, con el corazón roto, solo quiero darte las gracias por el sueño de haberte conocido. Las lágrimas que empañan esta profunda tristeza no borrarán nunca tu recuerdo. Mi familia y yo te echaremos tanto de menos... Hasta siempre, siempre, siempre, querido Robe”.

“Buen viaje también al maestro Robe, gracias por ese puñado de canciones que nos dejas a las que aferrarnos para que la vida y el camino sean un poco más leves. Cada vez que toque esta canción me voy a acordar de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio”, ha recordado el grupo Alcalá Norte en su cuenta de X, haciendo referencia a su canción Calle elfo, en la que homenajean al tema de Extremoduro Dulce introducción al caos. Igualmente, el grupo Niña Polaca ha compartido uno de los versos de Salir con un “hasta siempre Robe”: “Para algunos vivir es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo más humilde soy y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, me transporte mecido hasta el siguiente”.

Además, la banda Veintiuno ha agregado en su cuenta de la red social X: “Y si fuera su vida una escalera se la pasó entera buscando el siguiente escalón”. El rapero Piezas ha lamentado la “triste noticia” de la muerte de Robe, una “parte enorme” de lo que para él es la música en España. “Bueno, más que de este país, de mi vida entera. Un compositor mayúsculo, atemporal, universal y profundamente admirable. Desde los 9 años hasta los 39. Gracias Robe”, ha añadido.

A los mensajes de despedida se han sumado el Museo del Prado o la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), donde Robe ingresó como socio en octubre de 1990, y registró más de 150 obras musicales, “algunas tan relevantes para la historia del rock español de las últimas décadas como So payaso, Jesucristo García, Pedrá o Destrozares”. “Tristes y desolados por la repentina muerte de Robe Iniesta, figura imprescindible de nuestra música popular, rebelde y carismático, capaz de fundir en sus canciones con extrema sensibilidad y personalidad la poesía de Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández con la esencia y el nervio del rock urbano”, ha expresado el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

La banda de rock indie Viva Suecia ha indicado: “Te llegó la muerte traicionera, Robe. Gracias por absolutamente todo. Descansa en paz, maestro…”. También El Kanka ha despedido al extremeño :”Esta sí que no me la esperaba. Qué despertar más triste Robe, e hizo referencia, al igual que Viva Suecia, a un icónico verso de la canción La vereda de la puerta de atrás: “Ojalá te entierren con ‘la picha’ de fuera, para que se la coma un ratón”. “Gracias por tu música…Hasta siempre”.