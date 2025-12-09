Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
In memoriam
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Jorge Ilegales, la música a cabezazos

Sus conversaciones eran pura poesía, tenían la seducción del Nietzsche de ‘Así habló Zaratrusta’, las evocaciones cultas a lo Borges y el tono epigramático de Quevedo. Todo lo mezclaba, todo le servía

Igor Paskual
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Lo recuerdo perfectamente: en un ensayo con una banda paralela de Jorge [fallecido este martes], yo estaba tocando el bajo y me confundí en una nota. Jorge Ilegal detuvo el ensayo y me dio un cabezazo. Dijo: “Siempre he tenido maneras muy expeditivas para lograr que mis bandas sonaran de maravilla. Ya verás cómo no te vuelves a equivocar”. Y así fue. No me volví a equivocar. Pero no era la única manera de enseñar que tenía. Sus conversaciones eran pura poesía, tenían la seducción del Nietzsche de Así habló Zaratrusta, las evocaciones cultas a lo Borges y el tono epigramático de Quevedo. Todo lo mezclaba, todo le servía. Detrás de esa aparente bestialidad, existía una persona que había invertido demasiadas horas en batallas etílicas que ya nada le aportaban y se afanaba en recuperar el tiempo gastado.

Se preocupaba sinceramente por ti y te llamaba a horas intempestivas solo para ver cómo estabas. Era increíblemente generoso; con sus conocimientos, pero también con sus contactos (a Babylon Chàt nos ayudó a conseguir el deseado contrato discográfico “en Madrid”) y, como buen asturiano, no te dejaba pagar ni aunque lo matasen. Se ofrecía a producirte o a que te pasaras por su estudio a grabar. Él mismo pintaba de maravilla su colección de soldaditos de plomo y, de vez en cuando, te los regalaba: “Toma, para tus hijos”.

Con él, todo era extremo. Había noches gloriosas y otras podías terminar en urgencias, pero los mejores momentos no eran en la calle, sino en su casa, despojado de su personaje de Nosferatu. Con un poco de suerte podías verle rematar una canción nueva: buscaba la palabra justa mientras sus manos perseguían acordes poco habituales dentro de su enorme diccionario musical interior.

Tenía el muy codiciado don de convertir el lugar donde él entraba en algo mejor. Su sola presencia generaba una nueva electricidad en el aire y hasta el tiempo vibraba de otra manera.

Había algo en él diferente a otros músicos. No era solo su apabullante cultura o su personalísimo sonido de guitarra, sino que parecía un personaje mitológico que iba más allá de la realidad. Su extraordinaria lucidez le hubiera permitido conversar con Ortega y Gasset y era más fácil imaginárselo en El banquete, de Platón, que en El almuerzo desnudo, de Bukowski.

Jorge siempre me decía que la genialidad y la estupidez eran inherentes al ser humano y que, salvo por la tecnología, no habíamos cambiado tanto desde hacía miles de años.

Le echaremos demasiado de menos. No será fácil olvidar su carcajada rotunda, su conversación despierta, sus ojos de mar del norte y su constante inquietud.

Como epitafio, una frase para la posteridad de Ángel exterminador, una de sus mejores canciones: “El mundo es basura, pero me gusta estar vivo”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Las 15 canciones que cambiaron la vida de Jorge Martínez, líder de Ilegales

Carlos Marcos | Madrid

Jorge Martínez, de Ilegales: “En cuanto nos robaron los instrumentos fuimos con todo hasta recuperarlos. Con la policía hubiera sido imposible”

Manuel Jabois | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_