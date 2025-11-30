FernandoCosta contra Ayax: un ‘beef’ de rap con letra sobre la violencia machista

Los cruces de ataques en canciones y mensajes en redes sociales entre un músico golpeado por acusaciones anónimas de agresiones sexuales y un antiguo colaborador suyo calientan internet y las listas de reproducción evocando célebres episodios del ‘gangsta rap’

El pasado lunes 24, el rapero FernandoCosta publicó Te avisé. En la canción rima estas frases: “Te avisé / Cuando pagaste para que esa piba retirara su denuncia del juzgado”. “Tus novias te avisaron, que por más que te aguantaron, no son de tu propiedad”. “Empezó como una fan, le pareció un buen plan, un rapero activista (Ay). / No se imaginaba que el maltrato venía disfrazado de feminista”. El tema, que suma más de dos millones de reproducciones en YouTube, está cargado de acusaciones de consumo de drogas y amenazas contra otro rapero. Pero el artista de 30 años, nacido en Ibiza, no dice a quién se refiere. El nombre lo ha puesto la escena de creadores y seguidores del hip hop en español: Ayax, la mitad del dúo de hermanos y raperos granadinos Ayax y Prok. El tema de Costa entra en la categoría de beef o batalla entre dos músicos de este género. Pero, en este caso, trasciende el pique cultural. Hace un año, decenas de mujeres denunciaron de manera anónima en redes sociales haber sufrido agresiones sexuales por parte de los gemelos.

Te avisé es, entre otras muchas cosas, la respuesta a Justicia poética, el tema que tres días antes había publicado Ayax en el que le lanzaba a FernandoCosta barras (el nombre que se usa en el hip hop para denominar a los versos) como: “Yo siempre te he dado clases”. “Tú serás Romario, pero yo soy Messi”. “Llama a los juzgados, pásales to’as las capturas / Llama al matasano, pide un parte de fractura / Llama al funerario, que me pase la factura”. En un momento de la canción incluye un audio en el que se identifica a Costa hablando. “A mí me pagaban el viaje, la comida, el hostal... / Todo eso pa’ que yo les teloneara / Yo era un gasto para ellos, que tampoco en ese momento / Que ellos generaran tanto, tanto / Siempre estaré súper agradecido”.

Estas rimas situaron en un primer momento la batalla en una suerte de ajuste de cuentas entre dos raperos, y hasta hace unos pocos años buenos amigos, que se conocieron cuando tenían entre 17 y 19 años en Granada. “Este tipo de batallas son el alma del rap desde su origen”, explica Frank T, clave en el hip hop en España y alma de los Verdaderos Kreyentes de la Religión del Hip-hop o El Club de los Poetas Violentos. “Sucede desde los años setenta y los motivos pueden ser varios, aunque se puede resumir en uno: que la gente vea que las rimas que tienes tú son mejores que las de los demás”.

Captura de la cuenta de Instagram de Ayax.

En este tipo de piques, cuenta Frank T, no hay unas normas escritas, aunque el propio Ayax, tras escuchar el tema de Costa, dijera en Instagram que se habían establecido unas cláusulas entre ellos: “Ni mentiras, ni cosas personales”. El artista de Torrejón recuerda varios beefs, que ahora entran en la categoría de históricos, en los que raperos de Estados Unidos como Jay Z y Nas se atacaron durante casi una década con todo tipo de insultos personales.

“Quienes de verdad se saltaron las reglas fueron Tupac y Notorius B.I.G. En el rap se canaliza la frustración, la rabia y la ira a través de la creatividad y demostrando que eres mejor que tu oponente con arte”, recuerda Frank T. “Hay dos opciones: que dos tíos cojan una pistola y se peguen un tiro, o que cojan una base, hagan una rima y a ver quién de los dos se insulta con más talento”.

Costa conoció Ayax y Prok en los veranos de su infancia en Granada, cuentan varias personas de su entorno. En aquel momento, los gemelos, cuatro años mayores, ya se habían hecho un hueco en la escena musical de la ciudad. “Ellos animaron a Fernando a que probara en el hip hop”, reconocen personas cercanas al músico de Ibiza.

Los raperos Ayax y Prok, en un concierto en Madrid, en 2019. Javier Bragado (Redferns)

Como cuenta Ayax en Justicia poética, Costa teloneó a los hermanos en varias giras en sus inicios. Con el paso de los años, el rapero de Ibiza comenzó su carrera en solitario. Desde 2018 ha publicado tres discos, ha actuado en el Movistar Arena de Madrid y en el Roig Arena de Valencia; suma más de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de medio millón de seguidores en Instagram. Estos días está de gira en Argentina y Uruguay, donde, explican sus representantes, se va a quedar a pasar las navidades con su familia hasta inicios del próximo año.

De manera paralela, Ayax y Prok edificaron una carrera de éxito de más de una década. Comenzaron en la música cuando tenían 12 años. Ayax se hizo con un disco triple platino en 2020 con su primer trabajo en solitario, Cara y cruz, editado con su propio sello. Construyó una escuela para huérfanos en Mozambique con los beneficios. Y debutó como actor en la película Hasta el cielo, de Daniel Calparsoro. Sus visitas recurrentes a La Resistencia, ahora La Revuelta, contribuyeron a que su fama se extendiera más allá de la música.

Entre los 16 y los 23 años Ayax trabajó en lo que pudo para tratar de salir de la situación de desahucio en la que encontraba su familia, contó en una entrevista en EL PAÍS. “Me fui a Ibiza”, concretó. Fue en la isla donde los gemelos y Costa continuaron forjando su amistad y sus primeras colaboraciones. “La relación se rompió por razones como las que se conocen ahora y muchas más, son muy problemáticos”, dicen personas del círculo de Costa en referencia, aseguran, a episodios como los que describe el rapero en Te avisé: “Te avisé cuando en el bolo le escupiste al técnico de sonido”. “Te avisé cuando perdiste la casa por abusar de putas y gramos / No vayas al programa, por si te pregunta ‘¿Cuánto ganas?’ Broncano”.

Captura de la cuenta de Instagram del rapero Ayax.

En el último año, tras las acusaciones de mujeres en redes sociales a los hermanos, la enemistad se había agudizado por las constantes amenazas por Instagram y WhatsApp que Costa, aseguran sus representantes, ha recibido por parte de Ayax. En algunas ocasiones, haciendo referencia a su hijo y a su mujer, dicen las mismas fuentes. Por eso, en Te avisé contesta: “Vuelvo a avisarte de mi parte y de mi gente / Que si hablas de mi hijo, acabas dentro de un contenedor (Hijo de puta) / Y si quieres te doy hora y sitio / En el Albaicín no tienes valor”.

El granadino ha sido muy explícito en su cuenta de Instagram donde le ha recordado: “En el Albayzin estás en busca y captura”. En Justicia poética añade: “Te voy a pegar un combo / Tengo tigres de Marruecos y también del Congo / Tengo tigres en México y también en London”. Ayax sí da el nombre de Costa, le llama Fernandito en su canción que tiene, además, un segundo título, Mala ramera, en referencia al tema del artista Mala manera.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Ayax anunció que comenzaba una batalla sin fecha de caducidad: “Yo no te voy a dejar tranquilo jamás en la vida. Te voy a tirar versos hasta la muerte”.

Captura de la cuenta de Instagram de Ayax.

Decenas de acusaciones anónimas

Las acusaciones contra Ayax y Prok comenzaron en octubre de 2024 cuando la escritora y periodista Cristina Fallarás ―que recoge desde hace casi tres años testimonios que le envían mujeres relatando distintas violencias― publicó un post en Instagram en el que una mujer relataba un episodio de violencia con un hombre de la música donde, como siempre, no se daban nombres. “Con un cantante muy famoso de aquí [de Granada, aunque el nombre de la ciudad no aparecía en la publicación] que por aquel entonces era solo conocido aquí, ahora mismo ha hecho hasta series y películas para Netflix”, era la parte del mensaje en la que hablaba específicamente de él.

En los comentarios de ese post se repitieron dos nombres: Ayax y Prok. Días después, apareció la cuenta Denuncias Granada, en la que se sucedió casi un centenar de relatos similares, siempre de manera anónima. Tras las publicaciones en Instagram, los raperos emitieron un comunicado en el que negaron las acusaciones. En el último año, Ayax se ha reafirmado en esta posición en decenas de publicaciones en sus redes sociales.

El rapero de Granada entonces decidió denunciar a Fallarás por vulneración de su derecho al honor. En septiembre, acudieron a un acto de conciliación en el que no llegaron a un acuerdo. En la demanda, el rapero le solicita 750.000 euros en concepto de daños y perjuicios, ya que, tras la publicación en redes, argumentó entonces la defensa del músico, fueron anulados varios compromisos y contratos que el cantante tenía cerrados. Días después de que se conocieran las acusaciones, el concierto que tenían previsto el 25 de marzo de este año en el ahora Movistar Arena de Madrid se canceló, y su oficina de representación, Taste The Floor, despidió al grupo. Es la misma agencia a la que pertenece Costa.

En el último año, Ayax y Prok han realizado, según muestran en su cuenta de Instagram, una gira por discotecas de distintas ciudades españolas. Uno de sus últimos conciertos de este año iba a ser en el Palau Sant Jordi, pero hace un par de semanas, Ayax anunció que se había cancelado. “La respuesta que nos han dado ha sido esta: ‘No nos importa qué haya pasado o quién tenga razón. No queremos polémicas”, aseguraba el rapero. Ese mismo día anunció que se separaba musicalmente de su hermano. “Lo que no han conseguido discusiones o diferentes puntos de vista en estos 12 años lo ha conseguido un año que ha sido literalmente un linchamiento fanático al cual no le importa la verdad. Hasta las personas más valientes tienen un límite. Y este ha supuesto la separación oficial del grupo Ayax y Prok”, se pudo leer en sus stories, publicaciones que se pueden consultar durante 24 horas. Sin embargo, en otro mensaje aseguró, ese mismo día de noviembre, que “son indestructibles” como pareja artística.

“Es muy bienvenido”

Estos días, Fallarás recibe con cierta esperanza el revuelo que se ha generado tras el lanzamiento de Te avisé, que se ha colado en el Top 10 de lo más escuchado en Spotify cerca de Rosalía y Aitana. “Me parece muy sintomático que se haya montado todo este jaleo y que parezca que se ha conseguido algo por el hecho de que un hombre hable, cuando hay muchas mujeres que llevan haciéndolo mucho tiempo”, responde Fallarás a este periódico. “No voy a decir que esté triste. Es muy bienvenido. Ojalá más hombres de otros ámbitos de la cultura, como el cine, la industria editorial; de la política y del periodismo, dieran la cara por sus compañeras y dijeran que ellos también saben lo que ha sucedido. Visto que a nosotras cuando vamos solas no se nos escucha y se nos castiga”. En su caso, señala, con un juicio “por el hecho de dar voz a otras que ni siquiera lo nombran”.

Costa, que ha declinado hacer declaraciones a este periódico, se suma con esta canción a un grupo de voces de la música que llevan un año situándose al lado de las mujeres que denunciaron en redes sociales. Nitro, uno de los integrantes del grupo La Plazuela, les mandó su apoyó en un post en Instagram que ahora aparece eliminado. Entonces, según recogió en noviembre de 2024 el medio Granada Digital, escribió: “Lo sabía todo el mundo, no es nada nuevo. Si de algo me arrepiento realmente es de haberos conocido”. Estas afirmaciones provocaron una serie de acusaciones y amenazas entre el músico y Prok, que también aparecieron recogidas en el medio local.

Fernandocosta, en un concierto en Madrid, en 2023. Aldara Zarraoa (Redferns)

Varias fuentes del sector consultadas por EL PAÍS sostienen el mismo relato sobre lo que algunos califican de “un secreto a voces en la música”. El propio Ayax ha contado en varias ocasiones en redes sociales cómo en el último año “amigos y compañeros” les han dado la espalda. “Si lo que hace falta es que los hombres hablen, tendremos que volver a poner el foco en que siguen callados”, opina Fallarás.

“Vamos a ver en qué acaba la guerra”, plantea Frank T, “esto va más allá de la música. Siempre ha dado la sensación de que todas las chicas que hicieron las denuncias habían sido silenciadas, no escuchadas y ninguneadas. Y ahora ha tenido que venir un tío a hablar para que todo trascienda”.