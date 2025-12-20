Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Alerta meteorológica

Protección Civil envía alerta a 13 municipios del área de Barcelona por las fuertes lluvias

Los bomberos atienden avisos por inundaciones de bajos en municipios como Badalona

El País
El País
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El servicio de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado este sábado a primera hora de la tarde un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de 13 municipios de las comarcas del entorno de Barcelona, sobre todo en el área contigua al río Besòs, por lluvias que tienen episodios de mucha intensidad. El aviso ha llegado a las poblaciones de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac, Tiana y Montgat.

La subdirectora de Protección Civil, Imma Sole, ha explicado que la decisión de enviar la alerta se ha tomado cuando los trenes de precipitación que han afectado a las comarcas del norte del Barcelonès y el Maresme “presentaban cierta estaticidad que requería hacer el aviso a la población para que sepa que puede haber acumulaciones de agua en algunos puntos y apliquen medidas de protección y eviten desplazamientos”.

El aviso pide evitar ríos, barrancos y rieras y no cruzar pasos inundables hasta las 15 horas. Los Bomberos de la Generalitat han recibido desde las 12 horas 25 avisos por servicios relacionados con la tormenta, principalmente en Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) y Mollet del Vallès (4), ninguno de ellos grave. La mayoría por filtraciones de agua e inundaciones de bajos.

Sole ha explicado que la mayor acumulación han sido 58 litros en el área del museo de Badalona y que el Meteocat ha explicado que en vistas a mañana la perturbación se desplazará y puede mejorar el tiempo a la espera de una segunda masa de frío que también lleva precipitaciones y cuyos efectos “habrá que seguir”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Los pagos del Gobierno de Ayuso a Quirón engordan con facturas de hace una década y sin pagar desde tiempos de Cifuentes
  2. El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
  3. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  4. La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario como parte de su formación en el Ejército del Aire
  5. La Justicia archiva la causa contra una diputada del PSOE por pedir el voto en Facebook el día de las europeas
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_