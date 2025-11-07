Un nuevo retraso aleja otros seis meses más el lanzamiento de ‘GTA VI’, el videojuego más esperado de 2026

Rockstar Games ha anunciado un nuevo retraso en la fecha de lanzamiento para Grand Theft Auto VI (GTA VI), probablemente el videojuego más esperado de 2026, o incluso del último lustro, que llegará finalmente el 19 de noviembre del año próximo, seis meses más tarde de lo previsto.

La saga, una de las más exitosas de la historia del sector, pone habitualmente al usuario en la piel de uno o varios personajes que tratan de ascender dentro del mundo criminal. Su narrativa, el entretenimiento que ofrece y la enorme libertad que deja al jugador para moverse por la ciudad e interactuar con todo su entorno han contribuido a vender más de 400 millones de ejemplares entre los distintos títulos de la serie, aunque la violencia que contiene también ha generado críticas y polémicas. El anterior capítulo, GTA V, supuso, a la vez, la producción de un videojuego más cara de siempre (más de 250 millones de dólares), pero también una recaudación como nunca se había visto: más de 8.500 millones. Algunos informes difundidos en el sector sugieren que realizar GTA VI está costando unos 2.000 millones.

De ahí que miles de seguidores aguarden para el sexto episodio. Inicialmente, en realidad, la compañía estadounidense anunció que su nuevo título estaría disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S durante el otoño de 2025. Sin embargo, en mayo la desarrolladora ya comunicó un aplazamiento de sus planes iniciales, alegando que Grand Theft Auto VI se lanzaría el 26 de mayo del próximo año 2026 y que necesitaban el tiempo adicional para terminar el juego.

Ahora, Rockstar Games ha comunicado un nuevo aplazamiento, hasta el 19 de noviembre de 2026, seis meses después de la anterior fecha prevista, tal y como lo ha detallado en una publicación en la red social X. El retraso total, así, ya suma un año. De ahí que algunos usuarios hayan recuperado, con sorna, las palabras que pronunció en mayo Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive (la empresa a la que pertenece Rockstar Games): “Históricamente, cuando fijamos una fecha precisa, solemos ser muy buenos en respetarla”.

Una imagen del videojuego 'GTA V'.

En su nuevo mensaje, en cambio, el estudio de videojuegos ha vuelto a lamentar tener que añadir tiempo adicional y ha admitido que “ha sido una larga espera”. Sin embargo, ha explicado que “estos meses extra” les permitirán terminar el juego “con el nivel de calidad” que los jugadores “esperan y merecen”. Rockstar también ha compartido buenas perspectivas de la experiencia que podrán disfrutar los usuarios al explorar por el “extenso estado” de Leonida y regresar a “la moderna” Vice City. Con todo, el estudio propiedad de Take-Two Interactive (T2) ha concluido agradeciendo la “paciencia y apoyo” de los usuarios.

De momento, los jugadores deben conformarse con los detalles y el material difundidos hasta ahora. Sobre todo, dos tráileres, que sirvieron para ver las primeras imágenes y conocer a los protagonistas, Jason y Lucía,una pareja de delincuentes de poca monta destinados a arrasar una ciudad digital inspirada en Miami. El propio lanzamiento del segundo tráiler ofreció otra muestra del impacto de GTA VI: la afluencia fue tal que colapsó el contador de YouTube. Hasta la fecha suma más de 137 millones de visualizaciones.