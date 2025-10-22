Ir al contenido
Cultura
Robo de arte

El Louvre reabre tres días después del robo de las joyas de la Corona

La galería de Apolo, de donde se sustrajeron las piezas, permanecerá cerrada indefinidamente. Laurence des Cars, directora del museo, dará explicaciones hoy en el Senado francés

El País
El País
Madrid -
El museo Louvre (París) intenta recuperar la normalidad después del impactante robo del pasado domingo, cuando cuatro encapuchados accedieron por una escalera a la galería de Apolo, rompieron las vitrinas y sustrajeron las joyas de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo. El mismo domingo y el lunes, el museo cerró por motivo del robo, y el martes porque es el día habitual de descanso.

Hoy miércoles el museo vuelve a abrir sus puertas aunque la galería de Apolo, de donde se sustrajeron las piezas, permanecerá cerrada indefinidamente. Las heridas que ha abierto este incidente distan mucho de su curación en un momento en el que Francia vive el peor momento de la presidencia de Emmanuel Macron. El ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, señaló el pasado lunes que el asalto “da una imagen lamentable de Francia”. “Pudieron aparcar un camión con una escalera de mudanzas en mitad de París, subir y en unos pocos minutos robar joyas de valor incalculable”, explicó para describir el insólito robo.

La tarde de este lunes, la directora del museo, Laurence des Cars, comparecerá en el Senado francés para dar explicaciones, una convocatoria llena de expectación para poder saber cómo fue posible que los ladrones burlaran las medidas de seguridad de uno de los museos más famosos del mundo.

Las nueve piezas robadas el domingo tienen un valor económico colosal por las miles de piedras preciosas que las componen; pero sobre todo intangible, porque son joyas únicas que cuentan la historia de Francia. La fiscalía francesa estimó este martes los daños causados ​​por las joyas robadas el domingo de la Galería Apolo del museo Louvre: 88 millones de euros, según la fiscal parisina Laure Beccuau. Una suma “extremadamente espectacular”, pero que no tiene parangón ni comparación con el daño histórico”, añadió la fiscal a RTL. Estas mismas fuentes precisan que los delincuentes “no ganarían” esta suma “si tuvieron la pésima idea de fundir estas joyas”.

Estas son las piezas que se llevaron:

