Palmarés del festival de San Sebastián 2025: listado de ganadores y Concha de Oro
‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, logra el premio gordo e ‘Historias del buen valle’, de José Luis Guerin, alcanza el Premio Especial del Jurado
Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, es la ganadora de la Concha de Oro de la 73ª edición del festival de San Sebastián. Jose Ramon Soroiz obtiene la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista por ‘Maspalomas’. Este es el palmarés completo:
Concha de Oro: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.
Premio Especial del Jurado: Historias del buen valle, de José Luis Guerin.
Concha de Plata a la mejor dirección: Joachim Lafosse, por Seis días de primavera.
Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista: ex aequo para Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas, y Zhao Xiaohong, por Jianyu laide mama.
Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: Camila Plaate, por Belén.
Mejor guion: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismaël, por Seis días de primavera.
Mejor fotografía: Pau Esteve Birba, por Los Tigres.
Nuevos Directores: Vaegtloes, de Emilie Thalund.
Horizontes latinos: Un poeta, de Simón Mesa Soto.
Zabaltegi – Tabakalera: La torre de hielo, de Lucile Hadzihalilovic.
Premio del Público: La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania.
Premio de la Juventud: La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes.
Premio Fipresci: Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.
