Leire Bilbao, premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025, con una obra editada únicamente en euskera

La autora ha sido galardonada por ‘Klera’ en el que aborda con “belleza poética temas tan crudos como la guerra”, según el jurado

Leire Bilbao Barruetabeña (Bizkaia, 47 años) ha sido galardonada con el premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su obra Klera (Elkar), otorgado por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. “La belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración, presenta una propuesta con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia, abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil”, ha argumentado el jurado.

Más información Los mejores libros infantiles y juveniles para el verano 2025

El galardón recae en un libro editado únicamente en euskera y sin publicación en castellano hasta la fecha. Ya había sucedido en 2023 con Zerria, de Patxi Zubizarreta. Las bases del reconocimiento establecen que se pueda otorgar a una obra “escrita en cualquiera de las lenguas oficiales españolas”.

Leire Bilbao, en una imagen sin fecha facilitada por la editorial Elkar. rmware 1.0.4

Klera, en realidad, es un libro coral, como sugieren los seis nombres en su portada. Leire Bilbao es la escritora del cuento, ilustrado por June San Sebastian. Además, cuenta con música de Maite Larburu y coreografías de danza de la compañía Kukai, dirigida por Jon Maya, y grabadas en video por David Bernués, a los que se accede a través de códigos QR integrados en las ilustraciones.

La autora, licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, ha publicado numerosos libros para el público infantil como Xomorropoemak, que fue premio Euskadi de Literatura 2017, Bichopoemas y otras bestias, con el que consiguió el premio Kirico 2019; y Etxeko Urak, premio Lauaxeta 2021, entre otros. El jurado ha subrayado que Klera, “escrita con una profunda carga lírica y un mensaje poderoso, es un ejemplo y una lección de la literatura sin etiquetas, interdisciplinar, profundamente hermosa. Una pieza delicada y necesaria que enraíza con lo más profundo de la naturaleza humana”.

Una imagen de 'Klera', escrito por Leire Bilbao, ilustrado por June San Sebastian y editado por Elkar.

Bilbao Barruetabeña publicó su primer poemario Ezkatak, en 2006; en 2011 Scanner, en 2018 el poemario bilingüe Entre escamas y en 2020 Etxeko urak. Su obra para adultos ha sido traducida a varias lenguas, forma parte de diversas antologías y algunas de sus composiciones han sido musicalizadas.

El premio reconoció en su pasada edición a Mónica Rodríguez, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Rafael Salmerón, Beatriz Giménez de Ory, Raimon Portell i Rifà, Juan Kruz Igerabide o Ledicia Costas, entre otros.