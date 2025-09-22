Ir al contenido
Cultura
POESÍA

Elisa Fernández Guzmán, premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2025

La autora ha sido galardonada por su obra ‘Después del pop’ que, en palabras del jurado, “transmite verdad con la fuerza de una sencillez aparente”

El País
El País
Madrid -
Elisa Fernández Guzmán (Huelva, 25 años) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, por su obra Después del pop (Rialp), concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha elegido su obra por “transmitir verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar. Después del pop tiene una magnífica construcción de escenas, lugares y atmósferas que aúna una profunda sensibilidad lírica con la capacidad de nombrar, de forma honesta, la experiencia afectiva de la adolescencia, del primer amor y del paso del tiempo”.

“La autora utiliza la temática amorosa para hablar del propio hecho de la creación poética, arriesgando con un estilo directo en el que no falta la ironía, el drama y lo celebratorio. Con un lenguaje cotidiano, sin caer en lo banal ni renunciar a la musicalidad, Elisa Fernández Guzmán lee el mundo en clave de amor y consigue la expresión poética de la ternura”, señala el jurado.

Fernández Guzmán es graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, con máster en Guion Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Después del pop es su primer poemario, con el que ganó el accésit del Premio de Poesía Adonáis en 2023.

Cien años de Ángel González, poeta y “santo por lo civil”

Sergio C. Fanjul | Madrid

Raquel Ferrández (filósofa): “La muerte no es un error de diseño biológico que tengamos que corregir”

Sergio C. Fanjul

