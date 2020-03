O Son do Camiño 2020 quiere batir su propio récord

O Son do Camiño pone a la venta las entradas de su tercera edición este martes 10 de marzo a partir de las 14.00 en Eventbrite (único canal de venta oficial) con un precio de salida de 59 euros más gastos por cada abono. Un coste que irá aumentando dependiendo del ritmo de venta y que llegará hasta los 79 euros más gastos por boleto. La organización asegura que se pueden adquirir hasta seis tickets por persona. Mientras, los pases VIP para los tres días costarán 199 euros más gastos.

El festival gallego anunció la semana pasada la programación completa de esta cita, que se celebra los días 18, 19 y 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. Tras una larga espera y muchos rumores, la organización confirmó que este año contará con 39 artistas de talla internacional, un cartel variado liderado por referentes de diferentes géneros como el rock, la electrónica o el reguetón.

Así, el indie de The National, Liam Gallagher, Foals y Editors se mezclará con los sonidos bailables de The Chemical Brothers, DJ Snake o Armin Van Buuren, con el pop de Jason Derulo y con dos de los reyes de la música urbana: Bad Bunny y Daddy Yankee. Muchos de ellos visitarán por primera vez Galicia y otros lo harán siendo algunos de los artistas más escuchados del mundo.

Cartel de O Son do Camiño 2020.

Como cada año, los artistas gallegos protagonizarán más del 40% de la programación. Diferentes estilos y franjas de edad que estarán representados por Xoel López, Triángulo de Amor Bizarro, The Killer Barbies con Silvia Superstar, Sen Senra o Guadi Galego, entre otros. O Son do Camiño también contará con un importante arsenal nacional liderado por Kase O, Lola Indigo, Carolina Durante, Natos y Waor, Miss Caffeina o Rayden, que serán los encargados de completar el cartel más diverso de la historia del festival.

De esta forma, y tras haber congregado a 100.000 personas en su última edición, O Son do Camiño continúa promocionando la llegada del Xacobeo 2021 desde el Monte do Gozo, el lugar más emblemático para los peregrinos que llegan cada día a la capital gallega desde todas partes del mundo. Porque lo cierto es que este festival se creó para promover la imagen de la comunidad en todo el mundo a través del principal activo turístico y cultural de la región, el Camino.

Durante todo este tiempo, O Son do Camiño no ha parado de batir sus propios récords. En sus anteriores ediciones, el festival gallego agotó sus entradas en tan solo un par de horas. Ya en su primer año reunió a 84.000 personas para disfrutar de Lenny Kravitz, The Killers, Jamiroquai o Martin Garrix, y en 2019 se superó, logrando que más de la mitad del público viniese de fuera de Galicia para ver en directo a estrellas como Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Vetusta Morla o Rosalía.