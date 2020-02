Gerardo Vera acaba de salir de un jamacuco cardíaco (el segundo) y vuelve a la carga con cinco funciones. “En realidad son más, pero ya te lo iré contando con calma. Cuando la vida te da un palo así, también te da unos estímulos que no tenías. Y porque después de la operación estuve año y medio sin poder hacer otra cosa que maquinar proyectos”, me dice. Tras un infartazo, lo normal sería hacer una comedia o algo luminoso. Pues no: se mete en algo tan duro como Macbeth, que montará en octubre, en el María Guerrero. “¡Es que a mí me estimula! Escucha a León Felipe: ‘Macbeth es el pretexto para que el poeta de la noche prenda en su manto oscuro los diamantes más limpios de la poesía occidental. Macbeth no es el asesino del rey. ¡Se han matado a tantos reyes en la historia! Lo importante es que es el asesino de la conciencia. El asesino del sueño”, me dice, entusiasmado.

“Este montaje quiere ser para mí la celebración de la entrada de Alfredo Sanzol en el CDN. Y mi reencuentro con Carlos Hipólito, que, naturalmente, será Macbeth. Marta Nieto será Lady Macbeth. Ya tengo el reparto muy avanzado. Álvaro Quintana será Malcolm; Gus Ruiz y Mapi Sagaseta serán los Macduff; Jorge Kent será Lennox… Todos doblarán personajes, menos Macbeth y Lady Macbeth. Le he pedido a Alejandro Andújar un escenario abstracto, casi una instalación. El regusto medieval, escocés, me importa un pito. Quiero atrapar lo que pasa por esas cabezas. La versión de Collado es extraordinaria por esencial. Cuando Hipólito y yo le propusimos a Sanzol el espectáculo, lo aprobó en el acto”.

En enero o febrero del 2021, Vera estrenará en La Abadía Para acabar con Eddy, la adaptación de la primera novela de Édouard Louis, “un jovencísimo escritor homosexual, de quien Ostermeier hizo hace dos años en la Schaühbune un espectáculo descomunal basado en otro libro suyo, Historia de la violencia”. Louis nació en los 90 en Picardie, hijo de un padre muy violento. La obsesión del muchacho es escapar de allí, y a los 18 años escribe En finir avec Eddy Bellegueule, “que parece hijo de Dickens y Zola: pone los pelos de punta. José Luis Arellano me compró los derechos de la obra para que la hiciera con la Joven Compañía. Es la adaptación que estrenó Pamela Carter en Edimburgo. Todos los personajes con dos actores; uno blanco y otro negro, porque Louis cuenta que la escribió para intentar entender las causas de la violencia, la homofobia y el racismo. Los otros personajes estarán filmados y proyectados. Uno de los protagonistas quiero que sea Álex Villazán, que hizo El curioso incidente del perro a medianoche”.

Solo queda espacio para telegrafiar unas pocas líneas. Vera ametralla: “Todavía sin fecha, La sonata a Kreutzer, de Tolstói, con Pedro Casablanc. Seguirá un Ibsen que todavía no quiero anunciar. Y en marzo del 23, La verbena de la Paloma, en la Zarzuela. Una verbena galdosiana, con mucho color popular”.