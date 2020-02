Jeremy Irons: “Apoyo el matrimonio gay y el aborto cuando la mujer lo quiera”

Antes de que estallara la bomba, Jeremy Irons la desactivó. Desde que se anunció que el actor inglés de 71 años presidiría el jurado de la 70ª Berlinale, comenzaron las protestas por los comentarios que en el pasado Irons había realizado sobre el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Este jueves en Berlín, al inicio de la rueda, Irons, acompañado de sus compañeros de jurado, entre los que están los directores Kenneth Lonergan, Kleber Mendonça Filho y los actores Luca Martinelli y Bérénice Bejo, pidió leer una declaración: "Es un privilegio estar aquí. Pero antes de empezar quiero que no perdamos el tiempo ni que la Berlinale sufra por ello, y quiero aclarar comentarios míos del pasado de los que ya dije públicamente que me arrepentía y por los que pedí perdón".

Irons, ganador del Oscar por El misterio Von Bulow, ha insistido en que este manifiesto lo leía de forma personal y no como presidente: "En el pasado me he referido a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el abuso sexual y el aborto. Quiero dejar clara mi postura para siempre". Y ha enumerado sus opiniones en los tres temas: "Primero, apoyo de todo corazón el movimiento internacional que apoya los derechos de las mujeres. Tenemos que luchar por la igualdad y condeno todo tipo de abusos. Segundo, aplaudo la legislación para el matrimonio del mismo sexo, y espero se extienda a más sociedades. Tercero, apoyo el derecho de la mujer al aborto si así ella lo decide".

Se refería a entrevistas (como en The Guardian en 2013) en las que había dicho: "El aborto, además de un crimen contra alguien indefenso, hace daño a la mujer, es un daño a su psique muy grave e incluso a su cuerpo. La Iglesia Católica dice que no podemos aceptarlo y gracias a esta valentía alguien lo denuncia". En una entrevista en 2013 había criticado en The Huffington Post el matrimonio gay, y minimizado las protestas de las estrellas de la televisión británica de los setenta sobre acosos sexuales: "Se lo habían buscado un poco y fueron relativamente inocuos". En la rueda de prensa de Berlín, a otra pregunta, ha explicado que su educación estuvo muy marcada por el catolicismo.