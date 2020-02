Arco 2020 refuerza el protagonismo de los artistas

La nueva directora de Arco 2020, Maribel López, durante la presentación de la feria. En vídeo, declaraciones de Eduardo López-Puertas, presidente de Ifema. EFE | EUROPA PRESS

Arco es, ante todo, una feria en la que se trata de que las galerías participantes vendan cuanto puedan, pero la 39ª edición que se celebrará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo en los recintos feriales de Madrid va a dar mayor protagonismo a los 2.000 artistas que exhibirán su obra en las 209 galerías participantes −seis más que el año pasado, 171 en el programa general–, según ha asegurado Maribel López en su estreno como directora del evento.

Tanto López como Eduardo López-Puertas, presidente de Ifema, han afirmado no albergar ningún temor ante la posible incidencia del coronavirus. “No tenemos ni visitantes, ni coleccionistas de la zona afectada. En Ifema celebramos 107 ferias al año y no ha habido problemas. Seguimos las recomendaciones de higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hemos implementado también un protocolo, pero trabajamos a ritmo normal y no esperamos afección”, concluyó López-Puertas durante la presentación celebrada en el auditorio de La Casa Encendida de Madrid. Tampoco, al menos en esta edición, se notará el efecto del Brexit. La media docena de galeristas británicos que participan podrían sufrir sus efectos a partir del próximo año, tanto en la feria madrileña como en otros certámenes internacionales.

Maribel López asegura que no se puede hablar de tendencias o de formatos que predominen en la próxima edición de Arco. “Lo que va a ser más importante es la complicidad que vamos a tener para que su obra se conozca a fondo. El 40% de los galeristas que vienen, unos 100 espacios, presentarán a uno o dos artistas como máximo”. Entre los proyectos de un solo artista destacan Ai Weiwei, Alfredo Jaar, Mario Merz, Kiki Smith, Aurelia Muñoz, Sara Ramo o Veluspa Jarpa.

El tema central, que sustituye al país invitado, es It's Just a Matter of Time (Es solo cuestión de tiempo), inspirado en la obra del artista y activista cubano Félix González-Torres (Guáimaro, Cuba, 1957-Miami, 1996). Su estela estará presente en cartelera colocada por las calles y transportes públicos madrileños y en algunas de las galerías participantes como Espacio Mínimo. En su memoria se reproducirán sus instalaciones y esculturas construidas con bombillas, relojes, papeles y caramelos. El espacio llamado Foro de artistas, creado en colaboración con el Reina Sofía, permitirá escuchar las opiniones de creadores de primer nivel como Ignasi Aballí, Anthony McCall, Eli Cortiñas, Mariela Scafatti, Daniel Canogar o Jaume Plensa.

La directora de Arco incidió tanto en la presencia internacional —un 67% de las galerías participantes— como en el hecho de que este año habrá más mujeres, incluido un estand dedicado a artistas españolas que, aseguró, “no fueron atendidas en su momento”.

Entre las 70 galerías españolas, el 33% del total, Maribel López destaca la presencia de espacios procedentes de ciudades no tan habituales como Madrid o Barcelona. Estarán ATM de Gijón; Art Nueve, de Murcia; Ángeles Baños, de Badajoz y Nordés, de Santiago de Compostela que se suman a otras ya más conocidas como PM8, de Vigo y L21 de Palma de Mallorca.

Aunque la feria no facilita nunca los datos de ventas, su nueva directora afirma que la mejor prueba de que las cosas económicas van bien es que en esta edición retornan firmas como Ellen de Bruigne Projects, Hollybusch Gardens y Martin Janda. Participan por primera vez Massimo y Francesa Minini, Perrotin, Barbara Weiss o Jan Mot, entre otros.

La presencia latinoamericana, siempre mimada en Arco, tiene una participación del 22%. Brasil y Argentina son los países que más galerías y artistas aportan. La intención de los responsables de Ifema es dar todo el protagonismo posible a la región y para ello López-Puertas cuenta que están trabajando en un proyecto con el que querrían celebrar anualmente una feria en Latinoamérica bajo el sello de Arco, al igual que desde hace años se celebra en Lisboa. El declive que viven la mayor parte de las ferias americanas podría ser un factor que jugara a favor del proyecto español que se quiere que coincida con el 40 aniversario de la feria, en 2021. Si las circunstancias lo permiten, Chile podría ser el país elegido para iniciar el experimento.