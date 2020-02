La juez corrige su sentencia y amplía a tres años de cárcel la condena a Jaime Botín por el contrabando de su ‘picasso’

La juez que condenó a Jaime Botín por contrabando de bienes culturales ha detectado "un error" en su propia sentencia. De ahí que publique ahora una "aclaración" de su fallo. El cambio es mayúsculo: la pena casi se duplica. El 14 de enero, el expresidente de Bankinter fue castigado con 18 meses de prisión y una multa de 52,4 millones, por sacar de España Cabeza de mujer joven, un cuadro de Picasso de su propiedad, pese a la prohibición explícita del Ministerio de Cultura, que había declarado la obra inexportable. Sin embargo, con el auto aclaratorio, emitido el pasado viernes por el juzgado de lo penal número 27 de Madrid, la pena subió a tres años y un día de cárcel, mientras que la sanción monetaria se elevó a 91,7 millones.

Es decir, la juez Elena Raquel González Bayón corrige su propio fallo, algo muy poco frecuente, tras la petición de la Fiscalía y de la Abogada del Estado de revisar sus cálculos. Se mantiene “intacto” el resto de la decisión y por tanto también el "comiso" del cuadro, valorado en 26,2 millones de euros, y su "atribución al Estado español". Han pasado solo dos semanas, pero a Jaime Botín le pueden costar otro año y medio. Y 40 millones.

La sentencia tras el auto, adelantado por El Confidencial, se acerca ahora más a lo que ambas acusaciones solicitaron en el juicio: cuatro años de cárcel y 100 millones de multa. La pena prevista por la ley oscila entre uno y cinco años, mientras que la sanción puede ir desde el mismo valor del bien hasta su séxtuplo. "El delito [...] por el que se condenó al acusado se ha de imponer en su mitad superior", sostiene el auto aclaratorio. La defensa de Botín ya anunció hace dos semanas que presentaría un recurso ante la Audiencia Provincial. Y, en un durísimo comunicado, criticó el fallo y llegó a calificar uno de sus argumentos de “disparate”.

“Pese a ser plenamente consciente de la prohibición administrativa, el acusado trasladó el cuadro a la goleta Adix con la finalidad de sacarlo de España”, escribió la juez en la sentencia. La obra fue requisada precisamente a bordo de ese velero, de propiedad de Botín, en el puerto de Calvi, en Córcega, en el verano de 2015. Según la acusación, además, el banquero tenía contratado un vuelo privado para llevar el cuadro a Suiza, con la intención de venderlo. "No importa si iba a ser guardado en Ginebra o vendido a través de Christie's en Londres, porque lo cierto es que el propósito del acusado al trasladarlo no era otro que sustraerlo a la Administración española", reza la sentencia. Porque, a la sazón, hacía más de dos años y medio que Cultura había denegado al banquero el permiso de llevarse Cabeza de una mujer joven fuera del territorio nacional. El picasso descansa desde entonces en los almacenes del museo Reina Sofía.

El arranque del caso se remonta hasta el 5 de diciembre de 2012. Ese día, la casa de subastas Christie’s Iberica solicitó a Cultura, en nombre de Botín, la autorización para trasladar el cuadro a Londres, donde se incluiría en una puja prevista para febrero. “Este requisito era necesario al encontrarse la obra en España y tratarse de un bien perteneciente al Patrimonio Histórico, dado su evidente interés histórico-artístico y tener una antigüedad superior a cien años”, aclara la sentencia. El ministerio, sin embargo, contestó con una negativa, al considerar la obra como única. Como explicó en el juicio Paloma Esteban, doctora en Historia del Arte y autora del informe en el que se basó la decisión, el cuadro pertenece al periodo Gosól de Picasso, como se conoce el verano que pasó en el pueblo leridano en 1906, considerado fundamental para el nacimiento del cubismo. Según Esteban, no existe en España, ni probablemente en Europa, un lienzo de esas características.

“Un bien puede pertenecer al Patrimonio Histórico y sin embargo no estar inventariado o declarado de interés cultural, es decir, no haber sido objeto de un procedimiento o declaración administrativa. […] Siendo que el cuadro es del año 1906, sobra toda discusión en torno a la calificación del bien como de interés cultural o a su catalogación. […] Cualquier vínculo o proximidad a la españolidad basta para que se considere que el bien integra el patrimonio histórico español”, explica el fallo de la juez. La defensa de Botín en absoluto comparte este criterio: ya recurrió en su momento la negativa de Cultura ante la Audiencia Nacional, sin éxito; acudió entonces al Supremo, cuyo fallo todavía no se ha emitido. Precisamente por ello, los letrados del banquero sostuvieron que el juicio debía esperar aquella decisión antes de seguir adelante. La juez no lo consideró necesario. "¿Quién va a comprar una obra de arte en España, dada la inseguridad jurídica que genera esta sentencia si deviene firme?", respondió la defensa de Botín en su comunicado tras la sentencia.

Para las acusaciones, concurrían todos los elementos del contrabando: una obra valorada en al menos 50.000 euros, perteneciente al patrimonio español, trasladada al extranjero sin permiso. Para la defensa, en cambio, Cabeza de mujer joven nunca fue sacado del territorio nacional, porque nunca lo pisó: fue adquirido en Londres en 1977, y desde que se prohibió su exportación, no salió del Adix, que navega bajo bandera británica.