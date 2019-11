Jaime Botín, a juicio por el presunto contrabando de un ‘picasso’

Jaime Botín, expresidente de Bankinter, declara hoy lunes en el juzgado de lo penal 27 de Madrid, como investigado por el presunto contrabando de un picasso, Cabeza de mujer joven, valorado en 26,2 millones de euros. El banquero, de 83 años, está acusado de intentar sacar la obra de España para venderla, pese a que el Ministerio de Cultura se lo había prohibido anteriormente, por considerar que la pieza es "única" y clave para el patrimonio español. Botín se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros. Ante una sentencia condenatoria, también perdería el cuadro, que entraría a formar parte del patrimonio del Estado español, sin que su dueño reciba una indemnización.

El juicio se retoma hoy tras su suspensión el pasado julio, porque el fiscal responsable del caso y experto de patrimonio se encontraba de vacaciones en las fechas previstas para las audiencias. Está previsto que el caso se alargue hasta el viernes 8, con las declaraciones de peritos y testigos. Durante meses la defensa y la acusación han buscado un acuerdo que evitara el juicio, pero de momento no lo han conseguido. "Se valoró, pero no pudo ser. Aunque siempre se está a tiempo", aseguró esta mañana Rafael Mateu de Ros, el letrado encargado de la defensa de Botín junto con el abogado Javier Gómez Bermudez, conocido por ser el presidente de la sala que juzgó el caso del 11-M.

El cuadro incautado a Jaime Botín, 'Cabeza de mujer joven'. guardia civil

El cuadro fue hallado en 2015 a bordo del velero Adix, amarrado en el puerto deportivo de Calvi, en Córcega. El propietario del lienzo no se encontraba entre los ocupantes, pero sí su hijo Alfonso Botín. En la cabina del comandante, los funcionarios hallaron “un paquete cuidadosamente envuelto y listo para ser expedido, que contenía el lienzo de Picasso”, según el director adjunto de las Aduanas de Córcega, Vincent Guivarch. “El capitán no intentó esconder la verdad y reconoció que se trataba de ese cuadro, pero no mostró los justificantes de propiedad y la autorización de salida del territorio español. Consideramos que existía una infracción y lo incautamos”, explicó Guivarch. El capitán presentó “un documento de evaluación de la obra” y “otro documento de la Audiencia Nacional que confirmaba que se trataba de un tesoro nacional”, que no podía abandonar España, añadió.