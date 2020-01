2020: las superestrellas marcarán el ritmo

Nada como una superestrella para recordarnos que, como cantaba Queen, “el espectáculo debe continuar”. Con una amplia diversidad de estilos y un público muy heterogéneo en sus preferencias, el mundo de la música popular está cada día más fragmentado, pero no por ello menos vivo. Si el streaming ha terminado por imponerse en el consumo frente a la adquisición de discos y el directo se ha disparado como principal fuente de ganancias, impulsado por la consolidación del circuito internacional de festivales, son las grandes estrellas del pop, el rock, el hip hop y el reguetón quienes marcarán el ritmo en 2020. Sus movimientos siguen acaparando las audiencias y portadas.

El regreso de The Strokes. Todavía estaban muchos digiriendo las uvas cuando saltó una noticia importante: The Strokes regresan con nuevo disco después de siete años desde su último larga duración. De hecho, Julian Casablancas, líder del grupo neoyorquino, lo anunció sobre el escenario del Barclays Center de Brooklyn durante un concierto de Nochevieja. “Nos hemos descongelado y estamos de vuelta”, afirmó el cantante, segundos antes de lanzarse a interpretar Ode to the Mets, una nueva canción que se incluirá en el futuro álbum del que todavía no se conoce fecha de salida ni título. Aunque ya se les había visto de gira –en España el año pasado en el Bilbao BBK Live–, su vuelta discográfica supone un reto para un grupo que no contentó a todos con su último álbum, Comedown Machine, publicado en 2013. No es la única banda de alcance planetario que sacará trabajo: Green Day y The Killers lo harán e incluso se espera que también lo hagan The Cure, The XX y Foo Fighters.

Julian Casablancas, líder de The Strokes, en un concierto el pasado septiembre. Joe Scarnici Getty Images

Inagotable escena indie. El indie eclosionó hacia un público mundial con formaciones como The Strokes, The XX y The Killers y, entre los beneficiados, se halló una banda como Tame Impala, referentes de la nueva psicodelia y un clásico en los festivales españoles de los últimos años. Su próximo álbum, previsto para primavera, se antoja como uno de esos discos que se colarán en las listas de lo mejor del año de las publicaciones especializadas. Atentos habrá que estar también en la inagotable escena independiente a las obras anunciadas por Bombay Bicycle Club, Blossoms, Destroyer, Algiers, Gabrielle, Lee Ranaldo, The 1975, Circa Waves, Weezer o a los exquisitos Jonathan Wilson, Ben Watt, Andy Shauf y Nathaniel Rateliff. Difícil que defrauden. Y, en este sentido, dos veteranos que sacarán disco y que acostumbran también a dar calidad como Bill Fay, en el folk, y Swamp Dogg, en el soul.

Electrónica variada. La electrónica, que no deja de extender sus tentáculos a todos los géneros en este siglo conquistado por ella, encuentra en este curso cuatro álbumes muy esperados. Los más tempraneros son los más clásicos: Pet Shop Boys publicarán a finales de enero Agenda, un disco que huele a su mejor esencia tras los adelantos y que cuenta con el acompañamiento del trío británico Years & Years. El icónico dúo marcó el camino a gente como Nicolas Godin –la mitad de Air–, quien sacará un segundo álbum con la arquitectura como concepto y con varias colaboraciones como la de Alexis de Hot Chip. Y más llenapistas se prevén los nuevos trabajos de Caribou y Grimes, referencias actuales con su variedad de registros que triunfan en los clubs y los festivales. Aunque nada sería comparable a la posible salida del nuevo álbum de Drake, superestrella y un género en sí mismo.

Lady Gaga, durante un acto por el Día Internacional del Orgullo LGTB en Nueva York. James Devaney GC Images

Poder femenino en el pop. Es el año de las superestrellas y, especialmente, en el pop, donde el poder femenino marca el paso con pundonor. Dua Lipa presentará en sus conciertos en Madrid y Barcelona en abril su nuevo disco, Future Nostalgia. Será una ocasión perfecta para medir el cambio de rumbo de esta diva del pop que se ha lanzado a la nostalgia por la música disco de los setenta, pero con un toque moderno. A ello contribuye la presencia de productores como Nile Rodgers, Pharrell Williams, Calvin Harris y Mark Ronson, que han aportado también composiciones. Otra figura mundial que sacará disco es Lady Gaga, después de ganar el Oscar a la mejor canción original en la película Ha nacido una estrella. Su último trabajo, Joanne, data de hace tres años. La escena del pop mundial se ha visto enriquecida y rejuvenecida por las apariciones de dos artistas difícilmente clasificables como Kesha y Poppy, cuyos discos ya están anunciados. También lo están los de Lana del Rey, tras su más que notable Norman Fucking Rockwell, editado hace apenas seis meses, y Alicia Keys. Sin embargo, en esta cúspide del pop, podría haber un terremoto si al final se confirma la publicación de los trabajos de Rihanna y Adele.

Rosalía global. La superestrella española, esto es Rosalía, explicó recientemente en una entrevista con W Magazine que no descarta sacar nuevo disco en 2020. “No duermo. Durante el último año y medio, no he dormido. Siempre estoy pensando, trabajando, imaginando”, dijo la autora de El mal querer. Si no hay trabajo de larga duración, nadie duda de que seguirá habiendo canciones en plataformas de streaming como hizo en 2019. De hecho, Rosalía ha colaborado con dos pesos pesados: el rapero Travis Scott y la nueva genia del pop Billie Eilish.

Rozalén, en concierto en Madrid el pasado junio. Mariano Regidor Redferns

Cosecha española y directos. También despertó 2020 con un anuncio en la música española: el de Bunbury afirmando que publicará una obra “tremendamente personal”. “Mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy”, escribió en sus redes sociales. A priori, es lo más llamativo de un curso que verá salir los nuevos discos de Sidecars, Rozalén, La Mala Rodríguez, Fuel Fandango, Love of Lesbian, Dani Martín, La Pegatina, Andrés Suárez y Carlos Sadness.

Todos pasarán en menor o mayor medida por el poblado circuito de festivales en el que ya sobresalen las programaciones anunciadas del Mad Cool, con Taylor Swift, Billie Eilish, Kings of Leon y Mayor Lazer entre otros, el Bilbao BBK Live, con Kendrick Lamar, Pet Shop Boys y Bad Bunny, y Mallorca Live, con Michael Kiwanuka, Crystal Fighters y Kate Tempest. La experiencia del directo sigue concentrando a decenas de miles de personas y en la agenda de conciertos señalados en rojo como imprescindibles están los de Extremoduro en su despedida, pero también otros incombustibles como Iron Maiden en Sevilla, Paul McCartney en Barcelona, Bon Iver a solas en Madrid y Barcelona y Nick Cave en las mismas ciudades ofreciendo un viaje íntimo y desgarrador en vivo tras su álbum Ghosteen.