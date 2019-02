Mallorca Live, un festival ecléctico para relanzar Magaluf

The Vaccines son una de las últimas incorporaciones al cartel del Mallorca Live Festival.

Este miércoles 20 de febrero el Mallorca Live Festival ha presentado su cuarta edición en Madrid por todo lo alto, en la terraza del Hotel ME Madrid Reina Victoria. Por allí se han dejado ver los responsables del "evento musical más importante de la isla" y algunos de los artistas del cartel de este año como Viva Suecia, Fuel Fandango o Novedades Carminha. Precisamente estas dos últimas bandas son junto a Second y The Vaccines, la parte más destacada de la veintena de confirmaciones con las que el festival ha completado su programación.

El Mallorca Live 2019 tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo en el Antiguo Aquapark de Calvià, municipio al que pertenece Magaluf, ubicado a 20 kilómetros de Palma y famoso por ser uno de los epicentros turísticos de la isla. Su alcalde, Alfonso Rodríguez Badal, destacó en la presentación la importante decisión que supuso para la zona acoger este evento hace tres años: "es una forma de relanzar Magaluf, de ofrecer experiencias a los turistas, de dar calidad y ser ejemplo de convivencia".

"Calviá es una zona preparada a nivel turístico, y a pesar de ser una zona compleja la idea era cambiar la imagen. Además, en una isla tan bonita no podía no haber un festival así". Estas fueron las palabras de Álvaro Martínez, director del Mallorca Live, que resaltó el que considera uno de los puntos fuertes de este evento, la localización, e hizo balance de los tres años de historia de este festival. Para Martínez, el objetivo es seguir creciendo y ampliando su público, que en la última edición llegó a los 27.000 asistentes y que este año aspira a alcanzar los 36.000.

En 2018 el 60 % de los festivaleros eran de Mallorca y solo el 3 % procedía de otros países, una cifra que quieren aumentar: "el año pasado fue épico pero este 2019 es la primera vez que hacemos una apuesta internacional así". El año pasado obtuvieron 3, 6 millones de beneficios, mientras que las previsiones apuntan a alcanzar 4,7 millones en 2019. El objetivo para Martínez es "mejorar los servicios del festival en todos los sentidos".

Para esta cuarta edición han incrementado el presupuesto un 30 % y han incorporado nuevos escenarios. Entre sus objetivos, fomentar la música local y sacar el Mallorca Live a la calle. Todo esto ha supuesto una ampliación del recinto, más bares y mejor oferta gastronómica, actividades paralelas como el Mallorca Live Kids y un nuevo escenario para artistas locales. Dentro de esta apuesta el festival también auspiciará el Mallorca Live Talent, un talent para bandas y músicos de la zona.

El festival demostró en su presentación que sigue fiel a su espíritu ecléctico a la hora de apostar por la música de calidad al margen de los estilos. Lo dejó bien claro su director artístico, Sebastián Vera: "la música se dirige hacia un camino: tener a mucho público con diferentes gustos". Y Nita, la voz de Fuel Fandango, se mostró a favor de las bondades que ofrece la variedad del Mallorca Live: "es interesante tener muchos géneros en un mismo festival y que el público sea diferente, hay demasiados carteles repetitivos". Rafa Val, de Viva Suecia —que acaba de grabar disco—, se mostró en la misma línea: "parece que en España la palabra festival es sinónimo de indie y no es así. Es absurdo restringir o censurar".

El cartel

El festival balear será el único lugar de España en el que se podrá disfrutar de un concierto de Jamiroquai este 2019. La cita también cuenta en la parte alta del cartel con la banda irlandesa Two Door Cinema Club, con Vetusta Morla y ofrecerá el esperado concierto de Amaia. La electrónica, género que para el festival es muy importante, también estará muy bien representada con Laurent Garnier, Dixon, Maya Jane Coles y Mathew Jonson.

Este año el festival también programa a alguna de las mejores bandas nacionales como son La M.O.D.A., Viva Suecia, Novedades Carminha y La Pegatina. Dentro de la variedad musical, el público también podrá escuchar a dos de las mejores propuestas del hip hop nacional: Dellafuente y Ayax y Prok.

Algunas de las propuestas más interesantes de la actualidad también pasarán en mayo por el Mallorca Live: la sensibilidad explosiva de Pavvla, o la energía de dos supertríos: The Mani-las y Side Chick. Sumadas a Los Estanques, Lava Fizz, Baiuca, El Búho, Ley DJ o DJ Coco. Fieles a su apuesta por el talento local, destacan en el cartel nombres mallorquines como Jorra i Gomorra y Ombra.

Las entradas

En su edición de 2018, el festival hizo sold out y batió el récord de asistentes por tercer año consecutivo. Los abonos de dos días para el festival pueden conseguirse desde 75 € más gastos en su página web.