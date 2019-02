Madness, Ben Harper, Woody Allen, The Waterboys, Melody Gardot o Jane Birkin, en las Noches del Botánico

Noches del Botánico vuelve a apostar por una programación ambiciosa y ecléctica, destacando como una de las citas más atractivas para el aficionado a la buena música en la competida temporada de festivales de verano. Basta echar un vistazo a su larga lista de artistas confirmados con más de 30 noches de conciertos para la edición de 2019. De esta forma, en el apartado internacional destacan nombres como Madness, Ben Harper, The Waterboys, Woody Allen acompañado de The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, The Chieftains, Melody Gardot, Chick Corea o Jane Birkin… Mientras tanto, en la música cantada en castellano, figuran artistas como Ana Belén, Diego El Cigala, Andrés Calamaro, Iván Ferreiro, Zahara, Los Planetas o Russian Red.

Esta mañana se ha presentado la cuarta edición de Noches del Botánico, que se celebrará entre el 20 de junio y el 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. En ella los directores del festival Ramón Martín, Julio Martí y Chen Castaño han comentado el primer avance de la programación, una exquisita selección de artistas nacionales e internacionales de calidad, manteniendo la filosofía de Noches del Botánico que consiste en mezclar estilos y generaciones. Aunque, según han dicho, se incorporarán más nombres a un cartel ya de por sí muy destacado.

El premio Príncipe de Asturias y célebre director de cine Woody Allen abrirá el festival con su proyecto musical. Allen se acompaña de The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, una formación que le respalda en sus clásicos conciertos en Nueva York. La banda suele hacer una colección de temas de principios del siglo XX, entre los que se incluyen himnos blues y ragtime, inspirados en una gran variedad de artistas legendarios como Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louis Armstrong. También destacará la revisión que hará Milton Nascimiento de Clube da Esquina, un álbum esencial de la música brasileña publicado en 1972. También habrá revisión de Roger Hodgson de Supertramp del disco Breakfast in America, que cumple 40 años. Como harán asimismo Los Planetas, que repasarán acompañados de una orquesta sinfónica y un coro su emblemático Una semana en el motor de un autobús. Y Chick Corea aprovechará su cita homenajear a Paco de Lucía.

Como viene siendo habitual, el jazz tiene un espacio privilegiado en el festival. A los conciertos de Chick Corea y Woody Allen, se suman otros importantes como el de George Benson, que tendrá como telonero a Tomatito, la talentosa Macy Gray, Melody Gardot, que contará con Jose James de telonero, o Salvador Sobral, que aprovechará para presentar su nuevo disco en Madrid. Asimismo, este año también destacan las actuaciones del siempre certero Ben Harper con sus Innocent Criminals, Madness, The Roots o Loreena McKennitt.

Las entradas para los conciertos de Noches del Botánico estarán disponibles hoy a partir de las tres de la tarde, únicamente en los puntos de venta oficiales www.entradas.com y www.nochesdelbotanico.com. La organización recuerda la importancia de no comprar tickets en canales no oficiales y/o en el mercado secundario.

Igualmente, los programadores han anunciado novedades significativas para enriquecer la experiencia del asistente. En este sentido, habrá ampliación del horario (comienzo a las 19:00h) de la zona de entretenimiento (para poder disfrutar y conocer mejor el Jardín Botánico); se aumentará el número de baños y se enriquecerá la propuesta gastronómica (oferta vegetariana y sin gluten), a la que se añadirá una nueva oferta de cócteles. El festival volverá a contar con la Zona Club Alhambra, que servirá de bienvenida al público antes de los conciertos principales amenizada por djs y artistas emergentes. Próximamente se anunciará esta programación.