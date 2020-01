2020: bienvenidos al taquillazo femenino

Por fin, ha llegado el cambio a Hollywood. Y ha sido a través de lo que más le gusta a los estudios de Hollywood: la taquilla de los blockbusters. La web de venta de entradas Fandango ha anunciado que las cuatro películas sobre las que hay más demanda previa son Wonder Woman 1984, Viuda negra, Eternals y Mulán. En realidad, tres películas de superhéroes (una de D. C. y dos de Marvel) y un remake con actores de carne y hueso de un clásico de la animación Disney. ¿Qué tienen en común? Mujeres delante y detrás de las cámaras. Habrá que ver cómo finaliza este año, pero en su arranque, los títulos mejor colocados para acabar encabezando la lista de los más taquilleros están dirigidos, respectivamente, por Patty Jenkins. Cate Shortland, Chloé Zhao y Nikki Caro. Zhao, la directora que logró un nombre con The Rider (2017), tiene también otra apuesta para esta temporada: Nomadland, con Frances McDormand, título de los más demandados por los festivales. Y para completar el repóquer taquillero, Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), de Cathy Yan, en la que por fin tiene película propia el mejor personaje de Escuadrón suicida: la brutal Harley Quinn, a la que ha sabido dar vida Margot Robbie.

Para Hollywood, 2020 es el nuevo 1980. Llegarán Top Gun: Maverick (Tom Cruise nunca falla), Cazafantasmas: más allá -que reanuda la saga donde se quedó la segunda parte-, Keanu Reeves resucita a su mítico Ted en Bill & Ted Face the Music, y por su parte Eddie Murphy al príncipe de Zamunda en Coming 2 America. Otra apuesta fija en esta temporada en las majors es Ana de Armas. La hispanocubana aparecerá en el nuevo bond -y último de Daniel Craig- Sin tiempo para morir, en la vuelta al thriller del director Adrian Lyne con Deep Water (que se basa en una novela de Patricia Highsmith) y en Blonde, de Andrew Dominik, que llevaba años intentando sacar adelante su adaptación de la novela de Joyce Carol Oates sobre las interioridades de Norma Jeane / Marilyn Monroe.

ampliar foto Margot Robbie, en ‘Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)’.

Autores con solera

En cuanto al cine más de autor, hay películas para todos los gustos. Ya ha aparecido el primer tráiler de Tenet, de Christopher Nolan, un adelanto que no ha aclarado nada sobre un filme con similitudes a Origen. David Fincher tendrá lista Mank, que ilustra el trabajo de Herman Mankiewicz en el guion de Ciudadano Kane para Orson Welles. Todd Haynes estrena el thriller político Aguas oscuras y tendrá ¿para Cannes? su documental sobre The Velvet Underground. Steven Spielberg logrará en Navidades colas ante las salas con su versión de West Side Story. Terrence Malick, del que se estrena en España Vida oculta, ya está en la posproducción de The Last Planet, que ilustra cinco capítulos de la vida de Jesús, al que interpreta Géza Röhrig, el protagonista de La vida de Saúl. Woody Allen tendrá ¿para San Sebastián? lista Rifkin's Festival, que se desarrolla justo en el certamen donostiarra. Aaron Sorkin indaga en The Trial of the Chicago 7 en los acontecimientos que rodearon la Convención Demócrata de 1968 en Chicago. Spike Lee ahonda en el dolor de la Guerra de Vietnam en Da 5 Bloods. Y dos directores estadounidenses queridos en los Oscar, Tom McCarthy y George Clooney presentan, respectivamente, el drama Stillwater y el filme de ciencia ficción Good Morning, Midnight.

ampliar foto Taika Waititi, como Adolf Hitler en 'Jojo Rabbit'.

Si hay dos nombres propios destacados son el de Taika Waititi, el genio neozelandés que estrena dos películas este año -una, Jojo Rabbit, sobre la amistad en la Segunda Guerra Mundial, de un niño alemán con su amigo imaginario Adolf Hitler (al que encarna el mismo Rabbit), y otra, Next Goal Wins, sobre el equipo de fútbol de Samoa de 2014- y el de Denis Villeneuve, que en diciembre por fin estrenará un reto mayúsculo: su adaptación de Dune.

Y cuatro películas que darán que hablar: Soul, el nuevo largometraje de Pixar; el thriller Last Night in Soho, de Edgar Wright; Tom Hardy encarna a Al Capone en Fonzo, y En un barrio de Nueva York, adaptación del musical In the Heights, de Lin-Manuel Miranda.

Se rueda en español

Hace unos días, Pedro Almodóvar reflexionaba: "Si todos los cineastas están haciendo series, ¿quiénes harán las películas?". Cierto, creadores como Alex de la Iglesia, Rodrigo Sorogoyen o Mariano Barroso están dedicándose a ese formato. Con todo, este año habrá películas de todo tipo, y la taquilla del cine español podría recuperarse tras acabar 2019 por debajo de los 100 millones, gracias, entre otras razones, a que Telecinco Cinema vuelve a los cuatro estrenos esta temporada. Y uno de ellos podría dar la campanada: Malnazidos, de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, reputado montador que salta a la dirección. En Malnazidos -basada en la novela Noche de Difuntos del 38, de Manuel Martin- se desarrolla en 1938, cuando combatientes nacionales y republicanos tengan que unirse contra un enemigo desconocido ávido de sangre. Otra película llamada a romper taquillas es Way Down, de Jaume Balagueró, un thriller sobre robos en el que el objetivo es el Banco de España, con Luis Tosar, Liam Cunningham, Sam Riley y Freddie Highmore. Daniel Calparsoro también tiene a Tosar en el reparto de Hasta el cielo, junto a Miguel Herrán y Carolina Yuste. Lo mismo, ambición de gran recaudación, posee Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura, que espera tener un verano de 2020 tan bueno como el de 2019.

Candela Peña es otra de las actrices que hace doblete: en Black Beach, con Raúl Arévalo, Melina Matthews y dirigida por Esteban Crespo, y en La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, con Sergi López y Nathalie Poza. Poza estará con Gracia Querejeta en una de las apuestas para los Goya, Invisibles, junto a Adriana Ozores, Emma Suárez y Blanca Portillo. En los premios del cine español también deberían estar Historias lamentables, de Javier Fesser, que ha recuperado un guion que escribió en su juventud, Sentimental, de Cesc Gay, con Javier Cámara, Belén Cuesta y Alberto San Juan; Adú, de Salvador García Calvo; La hija, de Manuel Martín Cuenca o La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, sobre una asesina en serie. Más carne de festival serán El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, que empieza su carrera en el certamen de Róterdam; Un efecto óptico, de Juan Cavestany; Seis días corrientes, de Neus Ballús, o Libertad, de la debutante Clara Roquet.