Muere John Baldessari, el artista conceptual que quemó su propia obra

Creador de una obra conceptual fundamentada en el juego y el chiste, y destructor de su propio trabajo, ya que en 1970 quemó toda su obra hasta la fecha, el artista conceptual estadounidense John Baldessari falleció el pasado 2 de enero en California a los 88 años, aunque la noticia no trascendió hasta este domingo 5 de enero. Nacido en 1931 en National City, California, y formado como trabajador social, Baldessari comenzó su carrera como artista a finales de los años cincuenta del pasado siglo, volcado en un principio en la pintura. Una visita a una exposición del dadaísta Marcel Duchamp le animó a adentrarse en terrenos más experimentales, y pronto abarcó una miríada de disciplinas para dar forma plástica a sus incisivas preguntas sobre la naturaleza del arte y de la vida. Vídeos, fotografías, esculturas, instalaciones e híbridos de todas ellas se sucedieron en sus manos, si bien algunas de sus obras más conocidas se presentan como intersecciones entre la imagen y el texto.

La obra de John Baldessari 'Beethoven's Trumpet', parte de la exposición 'Arte Sonoro', celebrada a principios de 2019 en la Fundación Joan Miró de Barcelona.

Piezas como What is painting? (¿Qué es la pintura?) son enormemente representativas de su asociación de ideas a diferentes niveles en combinación con altas dosis de sentido del humor. Esta obra de 1966-68 fue concebida pero no realizada por él: en ella escribe en un papel (en inglés en el original): “¿Puedes sentir cómo las diferentes partes de un buen cuadro se relacionan entre ellas en vez de estar simplemente colocadas las unas al lado de las otras? El arte es una creación para el ojo que solo puede darse a entender a través de las palabras”. En 1970 llevaría a cabo su experimento más conocido, el llamado Proyecto de cremación, que consistió en quemar todos sus trabajos realizados hasta la fecha. En esa época, Baldessari comenzó su carrera como profesor de arte en el Instituto de las Artes de California, que se convirtió en uno de los centros de creación artística más radicales de los EEUU.

Tras convertir en cenizas toda su producción, Baldessari continuó trabajando en proyectos que influyeron e inspiraron a toda una generación de creadores. En los años ochenta sobresalen sus collages realizados a partir de fotografías en las que colocaba pegatinas de colores sobre las cabezas de las personas. En el divertido vídeo Breve historia de John Baldessari, narrado por Tom Waits, el propio artista asegura que sospecha que dentro de cien años será recordado, precisamente, “como el tío que ponía puntos en la cara de la gente”. Más recientemente, en 2013, montó una exposición en Moscú donde relacionaba obras de grandes artistas como Courbet o Hockney con el nombre de una canción, o una película u otro artista. La muestra se llamaba 1+1=1, un concepto que jugaba con la misma idea a la que había vuelto durante décadas: que la conjunción entre palabras e imágenes no resulta en una superposición, sino en una integración de las partes. A lo largo de su carrera, Baldessari participó en centenares de exposiciones individuales y colectivas. Entre los muchos premios que recibió, destaca en galardón a toda una vida obtenido en la Bienal de Venecia de 2009.