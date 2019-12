Muere Jerry Herman, compositor de musicales como ‘Hello, Dolly!’

El compositor y letrista de musicales Jerry Herman murió este jueves a los 88 años, según ha confirmado su ahijada Jane Dorian. El creador estadounidense es el autor de clásicos de Broadway como Hello, Dolly!, Mame o La jaula de las locas. Herman ha fallecido este viernes en Miami, donde residía con su compañero el bróker Terry Marler, por complicaciones pulmonares.

Fue autor de 10 espectáculos de Broadway y colaboró en muchos otros. El compositor estadounidense ganó tres premios Tony a lo largo de su carrera. Uno por Hello, Dolly! en 1964, otro por La jaula de las locas en 1983 y un galardón especial a toda su carrera que le fue concedido en 2009. Su trabajo también fue reconocido con dos premios Grammy para Hello, Dolly! y para Mame.

Herman nació en Nueva York en 1931 y se crio en Nueva Jersey. El compositor solía contar que su vocación nació cuando sus padres le llevaron a ver el musical Annie Get Your Gun de Irving Berlin. “Pensé: qué regalo le ha dado este hombre a un extraño. Quería dar ese regalo a otras personas. Esa fue mi gran inspiración aquella noche ”, recordó en una entrevista de 1996.

Después de graduarse de la Universidad de Miami, Herman regresó a Nueva York donde trabajó como pianista en un club de jazz. Hizo su debut en Broadway en 1960 escribiendo algunas de las canciones del espectáculo From A to Z (De la A a la Z). Un año después firmaría la partitura completa del musical Milk and Honey (Leche y miel) sobre la fundación del Estado de Israel que le valdría su primera nominación a un Tony.

Hello, Dolly!, su obra más conocida, se estrenó en 1964 con Carol Channing como protagonista. Se representó 2.844, convirtiéndose en el espectáculo más longevo de Broadway en su época. En 1969 llegaría la adaptación cinematográfica de Gene Kelly con Barbra Streisand de protagonista.