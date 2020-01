Alberto Conejero, el tirón de los libros de teatro

La llegada a la dirección de escena de Alberto Conejero surge no solo porque con La geometría del trigo tuvo la sensación de que era una historia que debía acompañar hasta el final, que la necesitaba más que otras, sino porque nadie le llamaba, ninguna productora ni teatro se interesó por el texto. Por ello creó junto a un grupo de actores y amigos una compañía teatral, Teatro del Acantilado, con la que montará también su próxima obra, Paloma negra, que será su segunda obra como director. “He aprendido a escribir de nuevo dirigiendo. He aprendido a tacharme, a eliminar palabras y frases, a quitar literatura para dar más espacio al teatro. En La geometría del trigo, durante los ensayos, algunos de los textos más bonitos quedaron fuera y no me costó nada prescindir de ellos”. A pesar de sus éxitos teatrales y editoriales y de su reciente premio nacional, Alberto Conejero ha llamado a un par de teatros para representar Paloma negra y, de momento, la respuesta ha sido un no.