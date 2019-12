‘Dolor y gloria’ y ‘Parásitos’, duelo por el Oscar a mejor película internacional

Antonio Banderas, en 'Dolor y gloria'. En el vídeo, tráiler de la película.

La representante española al Oscar a mejor película internacional, Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, ha pasado a la siguiente fase en la carrera a los premios de la Academia de Hollywood del próximo 9 de febrero, al entrar en la short list, la lista de 10 preseleccionados: 7 de los títulos habían sido elegidos por los votantes de esta categoría, cuya labor acabó el miércoles pasado, y otros tres añadidos esta noche por un comité ejecutivo, que vela porque no pase lo que en otras ediciones: que se quede fuera alguna de las grandes películas de la temporada. Junto a la española ha entrado la otra gran favorita, la coreana Parásitos, de Bong Joon-ho, Palma de Oro en Cannes, y que lidera las apuestas gracias a su campaña en Estados Unidos, donde no deja de ganar premios. No es la única noticia positva para el cine español, ni en concreto para Dolor y gloria, ya que Alberto Iglesias con su partitura para el drama almodovariano también ha pasado el corte del apartado a mejor música y entra en la lista de 15 preseleccionados. Iglesias podría lograr su cuarta candidatura al Oscar, aunque hasta ahora nunca lo ha sido por un filme español. La Academia ha anunciado listas de preseleccionados en nueve categorías de los premios Oscar.

Otros dos filmes que han entrado en la lista -que en esta 92ª edición estrena el nombre de "mejor película internacional"- y que podrían estar en el quinteto de nominados que se anunciarán el 13 de enero son el francés Les Misérables, de Ladj Ly, y el senegalés Atlantique, de Mati Diop, la primera cineasta negra en alcanzar esta nominación. Ambos son productos nacidos en Cannes, como Dolor y gloria y Parásitos, aunque el título africano, de producción mayoritariamente francesa, se ha estrenado en el resto del mundo en Netflix.

Además han entrado la rusa Una gran mujer, de Kantemir Bagalov, que se estrena este próximo viernes en España, y que confirma el descomunal talento de Bagalov, que debutó con Demasiado cerca en 2017 y que solo tiene 28 años; la polaca Corpus Christi, de Jan Komasa, y la checa The Painted Bird, de Václav Marhoul, drama sobre el Holocausto que participo en el festival de Venecia.

También han salvado la criba el documental macedonio Honeyland, de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov, sobre la última cazadora de abejas, ganador de varios premios en Sundance (por cierto, ha entrado además han entrado en la preselección de documentales), la estonia Truth and Justice, de Tanel Toom (que en IMDb llega a una puntuación media de 9,2) y la húngara Those Who Remained, de Barnabás Tóth. La Academia ha vuelto a priorizar el cine europeo en detrimento al latinoamericano, al que edición tras edición ningunea.

Este año se habían inscrito 93 películas en esta categoría, lo que era un récord hasta que dos se eliminaron por tener demasiados diálogos en inglés.