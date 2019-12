Nominados a los Globos de Oro 2020 en televisión: ‘The Crown’ y ‘Creedme’ a la cabeza en el gran año de Netflix

La breve y transgresora Fleabag, la académica The Crown, el primer logro de Apple como plataforma... En el año con más producción, y más diversidad, de ficciones en la historia de la televisión, los Globos de Oro reflejan un cambio de guardia. De la amalgama de canales, en abierto y por cable, y de plataformas, responsables de que este año se hayan estrenado más series que nunca, 500, más que nunca, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha entronado al primerizos gigantes que es Apple, cuyo The Morning Show está nominada a mejor serie dramática, a la vez que confirma a Netflix como gran superpotencia televisiva: su Creedme y su The Crown son los dramas con más nominaciones (cuatro) mientras que El método Kominski, en comedia, es el único título que hace sombra a la imparable Fleabag de Amazon Prime Video (ambas tienen tres nominaciones).

Los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se entregarán en la noche del 5 de enero en una gala presentada, por quinta vez, por el humorista Ricky Gervais. Se trata de unos galardones que, históricamente, se han mostrado mucho más abiertos a novedades y a las últimas tendencias que los más conservadores Emmy. Como prueba de esa variedad, en los últimos 10 años, solo Homeland y Glee han repetido galardón de mejor serie, en la categoría de drama la primera y comedia la segunda.

Mejor serie dramática de televisión

Big Little Lies (HBO)

The Crown (Netflix)

Killing Eve (BBC / HBO)

Morning Show (Apple TV +)

Succession (HBO)

Mejor actriz de serie dramática

Jennifer Aniston - The Morning Show (Apple TV +)

Jodi Comer - Killing Eve (BBC)

Nicole Kidman - Big Little Lies (HBO)

Reese Witherspoon - The Morning Show (Apple TV +)

Olivia Colman - The Crown (Netflix)

Mejor actor de serie dramática

Brian Cox - Succession (HBO)

Kit Harington - Game of Thrones (HBO)

Rami Malek - Mr. Robot (USA Network)

Tobias Menzies - The Crown (Netflix)

Billy Porter - Pose (FX)

Mejor serie de comedia o musical

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon Prime Video)

El método Kominski (Netflix)

La maravillosa Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

The Politician (Netflix)

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Christina Applegate - Muertos para mí (Netflix)

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag (Amazon Prime Video)

Natasha Lyonne - Muñeca Rusa (Netflix)

Kirsten Dunst - Llegar a ser un dios en Florida (Showtime)

Rachel Brosnahan - Maravillosa Señorita Maisel (Amazon Prime Video)

Mejor actor de serie de comedia o musical

Ben Platt - The Politician (Netflix)

Paul Rudd - Living With Yourself (Netflix)

Rami Yousef - Rami (Hulu)

Bill Hader - Barry (HBO)

Michael Douglas - El método Kominski (Netflix)

Mejor serie limitada o película televisiva

Trampa 22 (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (HBO)

La voz más alta (Showtime)

Creedme (Netflix)

Mejor actriz de serie limitada o película televisiva

Michelle Williams - Fosse/Verdon (HBO)

Helen Mirren - Catalina la Grande (Sky / BBC)

Merritt Wever - Creedme (Netflix)

Kaitlyn Dever - Creedme (Netflix)

Joey King - The Act (Hulu)

Mejor actor de serie limitada o película televisiva:

Chris Abbott - Trampa 22 (Hulu)

Sacha Baron Cohen - El espía (Netflix)

Russell Crowe - La voz más alta (Showtime)

Jared Harris - Chernobyl (HBO)

Sam Rockwell - Fosse/Verdon (HBO)

Mejor actriz de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva:

Meryl Streep - Big Little Lies (HBO)

Helena Bonham Carter - The Crown (Netflix)

Emily Watson - Chernobyl (HBO)

Patricia Arquette - The Act (Hulu)

Toni Collette - Creedme (Netflix)

Mejor actor de reparto de una serie, serie limitada o película televisiva: