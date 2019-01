En esta era televisiva en la que se producen más series que nunca, unos premios como los Globos de Oro pueden servir para poner en el escaparate títulos que han pasado demasiado desapercibidos en medio de la jungla de canales y plataformas. También señalan tendencias y modas. Y, además, sirven para hacer justicia con producciones que merecieron mejor suerte. Este último ha sido el caso del Globo de Oro al mejor drama, premio que en su última temporada ha ganado The Americans.

El thriller de espías —que en España se ha podido ver en Fox— ha seguido durante seis temporadas la vida de una pareja de espías rusos residentes en Washington como si de una pareja estadounidense más se tratara. A pesar de haber contado con el respaldo de la crítica en su recorrido, los premios se le habían resistido hasta que ha llegado su despedida. Los Emmy premiaron tanto el guion del último capítulo como la actuación de Matthew Rhys, protagonista junto con Keri Russell. Los Globos de Oro le han puesto directamente el sello de mejor drama del año. Curioso, también, este reconocimiento en unos premios que suelen preferir novedades como eran todos sus contrincantes en esta categoría: Homecoming, Killing Eve, Pose y Bodyguard.

En unos galardones muy repartidos, El método Kominsky (Netflix) ha logrado alzarse con dos estatuillas. La mejor comedia del año para los Globos de Oro también le ha valido un premio a Michael Douglas como actor protagonista de comedia. Una historia de amistad en la tercera edad que se atreve a hacer humor con temas como la muerte o la enfermedad y que combina carcajadas y lágrimas desde la ternura y el entretenimiento. Detrás de ella, el responsable de títulos como The Big Bang Theory o Dos hombres y medio, Chuck Lorre, que todavía no había recibido ningún Emmy ni ningún Globo de Oro a lo largo de su trayectoria.

Tras el éxito de American Crime Story en 2017 con su primera temporada centrada en el juicio de O.J. Simpson, que recibió dos Globos de Oro, la entrega que ha narrado la historia del asesino de Gianni Versace (en España se ha visto en Antena 3 y Netflix) le ha dado otros dos premios a esta antología que compite en la categoría de miniserie. Darren Criss ha recogido el galardón como mejor actor protagonista de miniserie por su interpretación del asesino Andrew Cunanan y que sirve para hacer un retrato de la homofobia en los años noventa.

Con el premio a Richard Madden como mejor actor protagonista de drama por Bodyguard, los Globos de Oro se han apuntado al fenómeno que ha sido el thriller producido por la BBC con el que la cadena pública británica se apuntó un gran éxito de audiencia y que ha exportado Netflix. Otra de las series destacadas de 2018 fue Killing Eve (en HBO España), por la que Sandra Oh, presentadora de la gala, recibió el galardón como mejor actriz de drama del año. El juego del gato y el ratón que protagonizan una asesina a sueldo interpretada por Jodie Comer (que, sorprendentemente, no estaba nominada) y la agente de la inteligencia británica a la que da vida Sandra Oh.

En su agradecimiento por el Globo de Oro, Patricia Arquette remarcó el proceso de maquillaje y caracterización para su interpretación. La actriz está totalmente irreconocible para dar vida a una funcionaria de prisiones que ayuda a dos presos a escapar de la prisión en Fuga en Dannemora (en Movistar +), serie basada en hechos reales dirigida por Ben Stiller y con Benicio del Toro y Paul Dano completando el trío protagonista.

También tuvo representación en los premios otra de las grandes miniseries del año, A Very English Scandal (en Amazon Prime Video). Esta producción narra la historia real del primer político británico procesado por conspirar para un asesinato. Y lo hace con buenas dosis de humor y ritmo de thriller en tres entretenidos capítulos protagonizados por Hugh Grant, que se quedó sin premio, y con un gran Ben Whishaw que sí ha tenido reconocimiento.

Sin sorpresas el Globo para Patricia Clarkson por dar vida a la inquietante Adora de Heridas abiertas (HBO España), una mujer llena de fantasmas y oscuridad que traslada a quienes tiene a su alrededor. Repite, y también sin sorpresas, Rachel Brosnahan, protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video), que ya se llevó el premio por la primera temporada de la serie y ha vuelto a recogerlo con la nueva tanda de capítulos, recién estrenados en Amazon Prime Video.