Sandra Oh y Andy Samberg, los presentadores de los Globos de Oro que no pasarán a la historia

El dúo de presentadores formado por Sandra Oh y Andy Samberg prometía comedia y una gala ligera y así ha sido su comienzo. Ella es la protagonista de Killing Eve (ganadora esta noche en la categoría a Mejor actriz por esta serie) y él de la comedia Brooklyn 99. Y el monólogo con el que han introducido la gala de los Globos de Oro ha sido demasiado ligero. Incluso han jugado con ello y tras hacer la promesa de "meterse" con todo el mundo en la sala (como sí que hicieron presentadores anteriores como Ricky Gervais), siendo ellos "dos de las personas más majas de Hollywood", lo que han hecho es lanzar alabanzas en tono de insulto. "Sandra, somos las dos únicas personas que quedan en Hollywood que no hemos molestado todavía a nadie", decía Samberg. Un inicio que no ha terminado de funcionar del todo. Oh y Samberg no han estado mal, pero han tenido una actuación que nadie recordará.

"Vamos a divertirnos y un suertudo miembro del público presentará los Oscar", ha dicho Samberg, en referencia a que todavía no se sabe quién presentará la gala de los premios de la Academia del Cine en una época en la que todo el mundo está bajo el punto de mira (el actor Kevin Hart renunció a presentar los premios dos días después de que se anunciase que sería el maestro de ceremonias tras recibir críticas por una serie de tuits antiguos con chistes homófobos.

En el punto de mira de esos "insultos" han estado estrellas como Spike Lee, Michael B. Jordan y Bradley Cooper (al que Oh lo único que dicho es "you are hot / estás bueno"). La pareja de presentadores ha citado a los principales candidatos de la noche con varias bromas, ninguna especialmente jaleada. A destacar la cita al eterno discurso de Lady Gaga que dice que "cuando hay 100 personas en la habitación, basta con que solo una crea en ti... , y que la artista (que también se ha llevado a casa el galardón a Mejor canción por Ha nacido una estrella) ha repetido ya un centenar de veces.

La presentación de la gala ha tenido un buen momento cuando Samberg y Oh, que en todo momento han leído del teleprompter y no se han mirado entre ellos prácticamente nada, se han dirigido a Jim Carrey, presente en una de las mesas principales y le han instado a abandonar la zona "del cine", para ir más atrás a la "zona de la televisión". Carrey, candidato como Mejor actor de comedia en una serie por Kidding, ha tomado su plato de comida y se ha ido a la parte de atrás de la sala, desde donde ha comenzado a echarle en cara a los presentadores que le relegaran de esa forma a un sitio desde donde ni les escuchaba ni les veía.

Samberg sí se ha atrevido en un momento posterior de la gala a salirse de la blancura que rodeaba a los chistes con una mención a Les Moonves, el exjefe de la cadena CBS, que ha sido acusado por varias mujeres de abusos sexuales y que dimitió el pasado septiembre. Ha sido cuando Samberg ha dado paso a parte del reparto de la comedia The Big Bang Theory (de CBS). "Y ahora, con un derribo no ensayado de Les Moonves, con ustedes el reparto de The Big Bang Theory". "Eso no puede estar bien", contestó la copresentadora.

La presentación ha tenido un momento más serio y emocional, cuando Sandra Oh, actriz canadiense de ascendencia surcoreana, ha reconocido la labor de la industria del entretenimiento en el último año por esforzarse en que las minorías estén bien representadas en las películas y series. "Dije que sí a presentar los Globos pese al miedo de estar en este escenario esta noche oprque quería estar aquí y ver a este público y ser testigo de este momento de cambio. Y no me estoy engañando, ahora mismo este momento es real. Porque os veo. Os veo, a todas esas caras del cambio [ha dicho mientras los realizadores enfocaban a intérpretes asiáticos, latinos y afroamericanos], y ahora, así lo hará el resto del mundo".