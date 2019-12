Muere el rapero Juice Wrld a los 21 años tras sufrir una convulsión en Chicago

El rapero estadounidense Juice Wrld, que el pasado lunes cumplió 21 años, ha fallecido este domingo en un hospital de Chicago, donde fue trasladado tras sufrir un ataque poco después de aterrizar de madrugada en el aeropuerto de Midway en un vuelo procedente de California, ha publicado la web TMZ.

Jarad Anthony Higgins, más conocido por su nombre artístico Juice Wrld, ha sufrido un ataque cuando caminaba por el aeropuerto, según el relato de los testigos. Fuentes policiales han señalado que el músico sangraba por la boca cuando fue trasladado al hospital, pero se mantenía consciente.

Las causas de la muerte aún no han sido aclaradas. La carrera de Juice Wrld empezó a despegar con el lanzamiento de la canción Lucid Dreams en 2018, que alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100.

Después alcanzó el éxito con su primer disco, Goodbye & Good Riddance (2018), que contiene canciones como All Girls Are the Same, esta con un remix con Lil Yachty, Armed and Dangerous y Wasted. Un mes después de lanzar el disco, publicó dos canciones de homenaje a Lil Peep y XXXTentacion, ambos ya fallecidos.

El nombre artístico de Higgins fue inspirado por la actuación del rapero estadounidense Tupac Shakur en la película Juice (1992), dirigida por Ernest R. Dickerson, que narra la vida de cuatro jóvenes de Harlem. El músico declaró que sus influencias musicales llegaban de todos los géneros, desde el rock al rap, y reconoció su admiración por los raperos Chief Keef, Travis Scott y Kanye West y el cantante de rock británico Billy Idol.