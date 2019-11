La española Melani, tercera en Eurovisión Junior

Delante de una enorme pantalla LED que representaba escenas del fondo de un mar, entre redes de pesca llenas de botellas de plástico y vestida de color perla, como si fuera una de las joyas del océano, la española Melani García, de 12 años, ha interpretado la canción Marte que le ha dado en Gliwice (Polonia) la tercera posición en el festival Eurovisión Junior. Hacía 13 años que Televisión Española no se presentaba al certámen infantil y es la quinta vez que la representación española queda entre los cuatro primeros. La única victoria española fue hace quince años, cuando María Isabel arrasó entre los telespectadores europeos y en las emisoras de radio españolas con Antes muerta que sencilla. Polonia, que ademá era el país anfitrión, ha sido el pais vencedor en su 17ª edición. Segundo ha sido Kazajistán.

Marte, la canción con la que la valenciana ha quedado en el podium, es una composición de Pablo Mora que mezcla pop lírico con momentos épicos y que trata de lanzar un mensaje de defensa del planeta y de alerta por la degradación de los océanos. El tema mezcla momentos pop, que Melani ha trabajado con un entrenador vocal, con agudos de lírica, la especialidad de ella.

Las votaciones en la edición infantil de Eurovisión son diferentes a la de adultos. En esta ocasión los espectadores podían votar por su propio país y el voto estaba abierto desde un día y medio en la página web del festival. Los votos del público han contado un 50%. El otro 50% del resultado final lo ha decidido un jurado profesional. Italia y Albania han otorgado la máxima puntuación, 12 puntos, a la representante española.

Melani nació en La Eliana (Valencia) en junio de 2007. A los ocho años entró en un coro en Valencia donde gracias a una profesora descubrió la ópera Due Pupille Amabili, de Mozart, dando comienzo así a su pasión por la música lírica, que le ha llevado también a dominar el violín y aprender a tocar el piano. En 2018 se presentó al talent show La Voz Kids de Telecinco y ganó. Justo después sacó su primer sencillo, Vivo por ella, un homenaje a la famosa canción de Andrea Bocceli. A comienzos de este año publicó su versión del clásico O Sole Mío.

La de Melani ha sido la quinta actuación de España y RTVE en Eurovisión Junior, certamen que abandonó hace 13 años al no compartir la deriva que éste estaba tomando. Entonces no había tantas garantías como ahora de que se protegieran a los menores de la exposición pública ni se controlaba el origen de las canciones, que tenían que estar compuestas por los propios niños (ahora ya no es un requisito). Aparte de la victoria de María Isabel en 2004, la delegación española había obtenido hasta ahora dos segundos puestos con Sergió Jesús García (que en 2003 interpretó el tema Desde el cielo) y Antonio José (en 2005 concursó con Te traigo flores), y un cuarto puesto con Daniel Fernández (que posteriormente militó en la banda juvenil Auryn) en 2006 con la canción Te doy mi voz.