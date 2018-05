Melani, del equipo de Melendi, ganadora de ‘La Voz Kids’ 4

Melani García, de solo 10 años, se ha alzado como vencedora en la cuarta edición de La Voz Kids. Tras doce semanas de concurso, el programa de Telecinco ya tiene nueva ganadora, y en esta ocasión está especializada en cante lírico, algo poco habitual en niños tan pequeños y, más aún en este tipo de concursos. De esta forma, Melani se suma a la lista de ganadores compuesta por María Parrado, José María Ruiz y Rocío Aguilar. Como vencedora del programa, Melani ha sido merecedora de una beca de formación musical valorada en 10.000 euros y la opción, si ella lo desea, de grabar su primer single con Universal Music.

"Eres un ángel cantando en esta Tierra", le ha dicho Rosario Flores tras una emocionante interpretación de Nessun Dorma que le abrió definitivamente las puertas de la victoria antes de compartir también escenario con su coach, Melendi.

Melani, de La Eliana (Valencia), dejó a los coaches sorprendidos con su voz desde las audiciones a ciegas, cuando se plantó en el escenario con su osito de la suerte, Abrazitos, y con O mio babbino caro emocionó a Melendi. "Para mí, mi voz es especial. Cuando me escucha la gente me dicen que si es broma", decía Melani en su vídeo de presentación. Logró que los tres coaches se dieran la vuelta. Amante de la gimnasia rítmica y del inglés, también toca el violín y llegó a La Voz sabiendo lo que era ganar premios, como el del certamen de jóvenes promesas de Alagón (Zaragoza) o el de jóvenes talentos de Alpedrete (Madrid). Su cantante favorita, como no podía ser de otra forma, es María Callas.

A la final de La Voz Kids 4 llegaron Noemí, Melani, Lucía, por el equipo de Melendi; Yastina, Nayra y Jeremai, por el de Rosario Flores; y Juanfri, Sara y Flori por el equipo de Antonio Orozco. La última gala de la cuarta entrega de La Voz Kids arrancó con la interpretación conjunta de los finalistas con Manuel Carrasco. Además, contó también con la participación de los artistas invitados Vanesa Martín, Rosana y Pablo López, que han ejercido como asesores en la segunda fase de esta edición. A lo largo de la noche también actuaron los tres ganadores de las ediciones anteriores, que interpretaron los temas con los que se alzaron con la victoria.

Tras las actuaciones, Melendi, Rosario y Orozco eligieron a un representante de cada uno de sus equipos para luchar por el triunfo final, con el que además protagonizaron una última actuación conjunta. El público presente en el plató fue el encargado de elegir con sus votos al ganador de la noche.

Con una media de 2.657.000 espectadores (20,8% de cuota de pantalla), a falta de la final, La Voz Kids 4 es el programa de talentos con mejor rendimiento de la temporada 2017-2018, por encima de OT 2017 (2.508.000, 19,3%) y La Voz 5 (2.210.000, 17,8%). El programa ha liderado la noche de los lunes por encima de apuestas tan fuertes como la serie Allí abajo en Antena 3, que solo batió al programa en su capítulo de estreno de la cuarta temporada el pasado 2 de abril.