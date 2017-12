Alba Gil, ganadora de ‘La Voz 5’

Alba Gil, de 25 años, es la ganadora de La voz 5. Pedro Hernández, del equipo de Juanes; Samuel Cuenda, del equipo de Malú; Alba Gil, del equipo de Manuel Carrasco; y Gabriele Dellolio, del equipo de Pablo López, fueron los cuatro finalistas del concurso de Telecinco. La ganadora será recompensada con un contrato discográfico con Universal Music.

Procedente de Cádiz, la ganadora de la quinta edición de La voz trabaja en un bar, pero sueña con dedicarse profesionalmente a la canción. Está casada y es madre de un bebé. En la final interpretó la canción navideña Have Yourself a Merry Little Christmas, con la que conquistó al público, que le dio la victoria. Además, junto a Niña Pastori cantó Desde la azotea y con su coach Manu Carrasco, Amor planetario.

A la final, Pedro, Samuel, Alba y Gabriele llegaron tras haber superado, en primer lugar, un multitudinario proceso de selección con más de 15.000 aspirantes y haber demostrado su valía en las diferentes fases del programa, desde las Audiciones a ciegas hasta los duelos de las Batallas o los Directos de la etapa final, donde han acaparado el apoyo mayoritario de sus seguidores y de los coaches. De los cuatro concursantes, el primero en ser eliminado fue Pedro, y tras él, Samuel, de forma que Gabriele y Alba fueron los dos finalistas del programa.

En la última gala de esta quinta edición, los equipos finalistas han contado con el apoyo de artistas invitados como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, el grupo Morat, la cantante británica Dua Lipa, Niña Pastori y Antonio Orozco, que interpretaron algunos de sus temas más conocidos acompañados por los aspirantes. Los finalistas tuvieron que cantar de forma individual y junto a sus respectivos coaches.

De esta forma, Alba se ha unido a una lista de ganadores de La voz en España que ya estaba integrada por Rafa Blas (La voz 1), David Barrull (La voz 2), Antonio José (La voz 3) e Irene Caruncho (La voz 4).

Según Telecinco, el talent show musical ha llegado a su desenlace tras liderar su franja de emisión en la noche de los viernes con una media de 2.196.000 espectadores y un 17,6% de cuota de pantalla. La final fue líder de la noche con 2.365.000 espectadores (20%).