Tú a Donostia y yo a Sevilla

Allí abajo cerró su tercera temporada dejando a Iñaki y Carmen en una situación agridulce. El nacimiento de su hija fue la cara. La cruz la trajo Iñaki con su infidelidad a Carmen. Una situación complicada que marcará el arranque de la cuarta entrega de la comedia, que hoy regresa a Antena 3 (22.40). En la vuelta, con el bautizo de la pequeña en Donostia, se planteará la separación física de los dos protagonistas: él querrá quedarse en el País Vasco para tratar de recuperar el negocio de su padre mientras que ella decidirá aceptar el cargo de directora de la clínica Híspalis en Sevilla.

La serie producida por Plano a Plano es todo un éxito de público, con una media de 3.473.000 espectadores en las tres temporadas emitidas desde que se estrenó en 2015. "Somos una comedia blanca, amable, con personajes que han conquistado los corazones de los espectadores", argumenta el actor Jon Plazaola para tratar de explicar el tirón de esta ficción. "Hablamos de la vida misma, y por eso mismo es fácil que el espectador empatice con lo que pasa en Allí abajo", añade. "Cuando uno humaniza situaciones tan disparatadas pero a la vez tan cotidianas, hace que llegue al público", dice María León.

La actriz defiende también los estereotipos y tópicos regionales que dan color a la serie. "Es una de sus claves, a la gente le gusta reconocerse. Pero intentamos que no sea algo caricaturizado". Para Plazaola, el contraste entre regiones ha ido pasando a un segundo plano según ha evolucionado la serie. "Esa vía ya ha dejado de darnos todo lo que nos daba al principio porque, de utilizarlos, se agota, y nos quedamos con el carácter de los personajes, su vida y lo que pasa con la historia de amor y amistad", dice el actor.

León asegura que no se ve reflejada totalmente en la forma en la que se representa a los andaluces. "Soy una andaluza de otra generación. Llevo 13 años viviendo en Madrid y las cosas se dispersan", cuenta la actriz. Plazaola coincide: "tanto en los vascos como en los andaluces, hay muchas cosas que recibimos en guion y nos chirría y decimos 'esto un vasco nunca lo haría así". En esos casos, el actor cuenta que tienen libertad para hacer ligeros cambios en los diálogos, "hacerlos nuestros, porque nadie conoce mejor a los personajes que nosotros mismos. Nos ayudamos entre los guionistas y nosotros para ir aportando y afinar mejor el tiro".

Después de interpretar durante cuatro temporadas a Iñaki y Carmen —el rodaje de la nueva entrega sigue todavía y continuará hasta junio—, Jon Plazaola y María León han ido moldeando sus personajes. "Me gusta que Iñaki se equivoque", dice el primero. "Es humano, se tiene que equivocar y luego actuar en consecuencia buscando el perdón o la redención. Es un personaje muy blanco, muy querido y amable, pero creo que muchas veces le viene bien darse una vuelta por el lado oscuro para humanizarlo y que sea más creíble. La temporada pasada ya vimos matices más oscuros en su carácter y este año creo que está bien que sigamos viéndolo".

Por su parte, María León asegura que este año empieza a conectar con Carmen. "No me he sentido identificada con ella nunca. Pero en esta temporada sí que he intentado ponerle un poco más de mí a nivel feminista, que sea una mujer libre, sin tapujos, que se busque a sí misma, que intente reconocerse con lo bueno y lo malo. Este año he tenido más oportunidad de bailar, digamos, y encontrarme más identificada con ella. En las tres primeras temporadas no estaba tan definida, la veíamos con una intención amorosa muy concreta pero ahora es cuando llegamos a descubrir realmente a Carmen como mujer. Esta es la temporada de Carmen. La separación le ha venido divinamente", remata la actriz.