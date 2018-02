Las mejores actuaciones de OT 2017

Quedan pocas horas para que se conozca al ganador de Operación triunfo 2017. En sus 12 galas (a las que hay que sumar la gala 0, la especial de Navidad y la que sirvió la semana pasada para elegir a los representantes de España en Eurovisión), el talent show musical ha dejado grandes actuaciones. Repasamos algunas de las que más han llamado la atención antes de que Amaia, Alfred, Aitana, Miriam y Ana Guerra se enfrenten a la gala que proclamará a uno de ellos ganador de OT 2017 esta noche en La 1 a partir de las 22.35 y que podrás seguir al minuto en EL PAÍS.

- City of Stars (Amaia y Alfred)

Fue la primera gran actuación de Operación triunfo 2017. En la gala 3, Amaia y Alfred interpretaron uno de los temas de la película La La Land. Una puesta en escena sencilla con los dos cantantes sentados al piano y mostrando una complicidad que en mayo tendrán que trasladar al escenario de Eurovisión como representantes de España. Su interpretación de City of Stars ya suma más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

- Shake It Out (Amaia)

Otra de las interpretaciones más comentadas y alabadas llegó en la gala 9. Amaia Romero recibió alabanzas de Mónica Naranjo como "has estado apoteósica, sublime, exquisita. La rehostia". La cantante navarra brilló sobre el escenario interpretando Shake It Out, de Florence + The Machine.

- La bikina (Ana Guerra)

Operación triunfo ha recuperado este tema que en los sesenta popularizó Luis Miguel pero que ha tenido una nueva vida en España gracias a Ana Guerra, más conocida ahora como La Bikina. Su "altanera, preciosa y orgullosa" llegó en la quinta gala del programa y conquistó a los seguidores de la intérprete canaria.

- No puedo vivir sin ti (Aitana y Cepeda)

La primera gala tuvo como pareja estrella a Aitana y Cepeda con su interpretación de No puedo vivir sin ti, de Los Ronaldos. La conexión entre los dos cantantes hizo que se convirtiera en uno de los vídeos más virales de la edición. Ella ha terminado llegando a la final del programa. Él terminó expulsado tras ser salvado por el público en cuatro ocasiones.

- Con las ganas (Amaia y Aitana)

Estas dos amigas, ahora rivales en la final, en la gala 4 compartieron escenario interpretando Con las ganas, de Zahara, que felicitó a las cantantes. El vídeo con esta canción de OT 2017 es uno de los que más reproducciones ha sumado en esta edición, con más de 2.300.000 visualizaciones.

- Million Reasons (Raoul)

En la gala 5, Raoul llevó al escenario el tema Million Reasons, de Lady Gaga, por el que recibió halagos tanto por el público como por el jurado. Raoul abandonaría la Academia en la gala 8 tras medirse en la votación popular con Cepeda.

- Shape of You (Amaia y Roi)

Uno de los temas de 2017 fue este Shape of You de Ed Sheeran. En OT, Amaia y Roi lo versionaron sobre el escenario en la gala 5 con un dúo en el que, además, el gallego (conocido también con el apodo de Sapoconcho por los seguidores de OT) tocaba en directo la guitarra.

- Eloise (Agoney)

Una semana antes de que resultara expulsado, Agoney se atrevió a llevar al escenario la canción Eloise, de Tino Casal, con una vistosa puesta en escena y derrochando voz.