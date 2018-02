La voz kids ya va por su cuarta temporada en Telecinco. Y en el programa de búsqueda de talentos aplican esa máxima de que si algo funciona, no lo cambies. Además, el formato es como es y no hay mucho margen de maniobra. Solo esperar a que la gente no se canse de la repetición de la fórmula.

Aún así, la fase de las audiciones a ciegas sigue teniendo algo que engancha, con ese misterio de si los coaches se darán la vuelta para cumplir los sueños de los niños o no lo hacen y echan por tierra sus ilusiones. Porque sí, es muy bonito eso de que para ellos es un juego y todo eso, pero también van a ganar. Como dijo uno de los seleccionados, de siete años, tras cantar una ranchera sobre el escenario: "he ganado" y "ya soy famoso... un poco".

La voz kids se compone de dos elementos básicos. Por un lado, los concursantes, con esos niños tan monos que te los llevarías a casa y esos otros (muchos, demasiados) repipis e insoportables. Los que aguantan el tirón sobre el escenario y los que rompen a llorar cuando uno de los jueces se da la vuelta en el último momento. Niños que cantan ópera, que cantan por Camarón, que se ponen nerviosos, que controlan...

Y luego están los coaches, el jurado. Porque en La voz, frente a formatos como Operación triunfo, el jurado sí es importante, es básico, y es parte del espectáculo. En esta edición, junto a los chistes y el gracejo de Antonio Orozco y la ternura y palabras dulces de Rosario Flores, se ha incorporado Melendi, nuevo en la versión infantil del programa (aunque ya estuvo antes en La voz). Y con él ha llegado la sensatez y la seriedad. Se dirige a los niños como si fueran adultos y les da consejos. A una niña que, tras su actuación, interpretó al piano una canción propia la animó a seguir por ese camino. A un comentario de Rosario lamentando no haber estudiado piano respondió que "el alma no es de conservatorio". "Parece un catedrático", comentaba la pequeña de los hermanos Flores sorprendida por la seriedad con la que se ha tomado su papel quien allá por 2003 y con rastas cantaba eso de "pa subirme a un tejado con cara de pena y tocarte una teta sin que me veas". Cómo hemos cambiado. Y Melendi también.