Telecinco vuelve a agitar su parrilla para enfrentar a ‘La Voz Kids’ con ‘Maestros de la costura’

Seguir los programas de Telecinco en las últimas semanas es para el espectador todo un reto. Mediaset no ha parado de cambiar de día sus programas para hacer frente a rivales como Maestros de la costura (La 1) y preparar el camino para el estreno de la serie La verdad (estaba programado para el miércoles pasado, pero ante el intento de contraataque de Antena 3 la ficción sigue sin estrenarse). Y para todos estos cambios, ha usado el programa Got Talent como comodín, que ha ido alternando de día según las necesidades de la cadena, que no de los espectadores. Ahora, Telecinco ha anunciado que el lunes 19 estreno la nueva entrega de La Voz Kids (22.00), por lo que Got Talent volverá a cambiar de día.

El estreno de La Voz Kids el lunes se enfrentará al segundo programa de Maestros de la costura, que en su estreno fue líder en el prime time con un 17% de cuota de pantalla y 2.350.000 espectadores por delante de Got Talent (14,7%, 1.935.000 espectadores). Y por lo tanto, Got Talent volverá a cambiar de día (ha estado los miércoles, los viernes y los lunes), aunque Mediaset todavía no ha anunciado a qué día va ya que sigue pendiente del estreno de La verdad. El próximo martes finaliza la serie El accidente, por lo que quedará un nuevo hueco en la cambiante parrilla de Telecinco.

Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne, ha salido reforzado en esta vorágine comercial de Mediaset y en su cambio de los lunes a los viernes (otro programa que prácticamente ha pasado por todas las noches en la parrilla), y con el futbolista Joaquín de invitado, ha marcado un buen 14,9% de cuota de pantalla (2.314.000 espectadores), muy igualado con la apuesta fija de Antena 3 para los viernes por la noche, Tu cara me suena (2.222.000 espectadores, 16,2% de share). El programa de Bertín Osborne mejora así casi ocho puntos respecto a su última emisión, un lunes, cuando obtuvo un 7% de cuota con 1.100.000 de espectadores).

La cuarta entrega de La Voz Kids contará de nuevo con Jesús Vázquez y Tania Llasera como conductores y el equipo de coaches estará formada por Rosario Flores, Melendi y Antonio Orozco. La novedad de esta edición es que habrá otro entrenador, denominado Súper Coach que tendrá un papel decisivo en la segunda fase del concurso, tras Las Batallas. De esta figura dependerá en parte quiénes pasarán a la semifinal. Será David Bisbal el encargado de ocupar este puesto. Bisbal ya fue coach en las tres ediciones anteriores y en las dos primeras entregas de La voz de adultos.