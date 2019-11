Los nuevos tiempos de Eurovisión Junior

España vuelve a Eurovisión Junior 13 años después con un canto de sirena que pretende llamar la atención de la audiencia sobre la degradación de los océanos. La canción Marte tiene un mensaje ecológico con el que la cantante Melani García, de 12 años, quiere hechizar al público europeo en Gliwice (Polonia) el domingo (La 1, 16.00) para volver a lograr que RTVE consiga un buen puesto en el festival. España ha participado en cuatro de las 16 ediciones celebradas y siempre ha quedado entre los cuatro primeros, alzándose con la victoria en 2004 con el tema Antes muerta que sencilla, interpretado por María Isabel.

Como en la versión de adultos, en Eurovisión Junior participan representantes, de entre 9 y 14 años, de televisiones asociadas en la Unión Europea de Radiodifusión (UER). En 2007, el entonces director de Televisión Española, Javier Pons, anunció que el ente se retiraba de la competición porque "fomentaba estereotipos" que no compartían y con los que era fácil "cruzar rayas peligrosas". Entonces no se vigilaba tanto las letras de las canciones ni las apariencias de los niños participantes. Y tampoco el origen de las canciones, cuyos autores tenían que ser los propios intérpretes, algo que se puso en duda en más de una ocasión, y que ahora ha cambiado (Marte ha sido compuesta por Pablo Mora).

"Ha cambiado mucho esa deriva. La UER se dio cuenta de que eso no podía ser, rectificó, y en los últimos años se ha hecho un cambio bastante radical. Ahora se fomentan mucho los valores de protección de la infancia", cuenta en conversación telefónica Ana María Bordas, Directora de proyectos internacionales de TVE y jefa de la delegación española en Eurovisión Junior. Televisión Española lleva tres años valorando esta vuelta. "El festival tiene ahora muchísima más calidad que cuando nos fuimos, tiene otro tono y se han incorporado en las reglas muchos artículos de protección a la infancia", explica Bordas. Cuando TVE comenzó a pensar en volver, la cadena pidió a la UER un compromiso por escrito para asegurar que se iba a cumplir toda la normativa europea en cuanto a protección de menores.

En TVE también han tenido en cuenta otros factores para animarse a participar de nuevo, como que la propia UER llevaba tiempo pidiéndoselo o el retorno de otros países importantes que también se habían marchado, como Francia. "Hemos valorado el tipo de canciones que se estaban presentando los últimos años. Y el tipo de artistas. Este año estuvimos haciendo un poco de investigación sobre qué niños había en España que se ajustaran un poco al perfil que queríamos, y cuando vimos que teníamos la posibilidad de llevar una buena intérprete y hacer una buena canción, nos lanzamos". Y eligieron a una participante que no es nueva en los concursos musicales. En mayo de 2018, Melani ganó, con diez años, la edición infantil de La Voz Kids (cuando estaba en Telecinco).

Bordas viajó el pasado domingo a Polonia con Melani y las cuatro chicas del coro que la acompañan. Con ellas trabajan la directora artística Nicoline Refsing, que en la edición de adultos de 2014 fue la encargada del trabajo artístico de la gala, y un entrenador musical. Este último ayuda a Melani a calentar la voz y dar bien el tono. "Melani es una niña de lirica, quiere ser cantante de ópera y se va mucho a la lírica. Estamos trabajando mucho con ella la parte pop de la canción", explica Bordas.

El miércoles tuvieron el primer ensayo sobre el escenario y este viernes tendrá lugar el segundo. "Estamos contentos y estamos repitiéndole a Melani y a las niñas del coro que esto es una competición, pero que lo más importante es que se lo pasen bien, que disfruten, que estén con los otros niños y que vivan esta experiencia vital y personal", explica Bordas. Refsing ha diseñado una puesta en escena que comienza oscura y con un fondo que muestra un mar contaminado y sucio. Según avanza la canción, la escena se hace más luminosa. El mensaje ecológico del tema también estará representado en el vestuario. El vestido blanco perla de Melani es de un tejido fabricado con 15 botellas de plástico recicladas.

Actuación de María Isabel en Eurovisión Junior 2004.

El pasado 20 de noviembre se cumplieron 15 años de la victoria de María Isabel López en Lillehammer, Noruega. La cantante, que ahora tiene 24 años, ha hablado con Melani. "Le he dicho que disfrute cada segundo, que lo viva al máximo. Además, no es el estrés y la presión de los mayores ni la exigencia, es muy bonito. Me da a mí que va a ganar", comenta por teléfono a este periódico. La artista cuenta que por el aniversario de su victoria repasó su actuación, que no veía desde entonces. "Lloré de la emoción. De aquel momento recuerdo el boom que se me vino encima, la locura de todo el mundo conmigo y lo bonito que fue todo. Lo mejor de mi infancia, ojalá todos los niños hubieran tenido la oportunidad de vivir lo que viví yo", cuenta. María Isabel volverá a la televisión próximamente en el programa musical Tu cara me suena, de Antena 3, y acaba de publicar el sencillo Flamenkita, una fusión de reggeaton y flamenco en el que hace guiños en la coreografía del videoclip a sus tiempos de estrella infantil.

La delegación española no oculta su ambición de ganar o quedar, de nuevo, entre los primeros puestos. Entre los favoritos de las encuestas (las casas de apuestas no trabajan con la edición infantil como en la versión de adultos) están Francia, Polonia, Rusia y España. El país ganador no tiene obligación de ser el anfitrión al año siguiente, pero, ¿estaría TVE dispuesta a afrontarlo si ganara? "Seguramente TVE optaría, no me toca a mí decidir eso, no presido el grupo, pero la ilusión de la delegación aquí es que sí nos gustaría organizarlo", responde Bordas.