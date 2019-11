El cuarto reino parece uno de esos belenes artesanales en miniatura que se venden dentro de una lata. Un insospechado pesebre nacido en el corazón de la basura. La película de Àlex Lora y Adán Aliaga, nacida de un cortometraje de 2018, es un delicado retablo sobre la vida en el centro de reciclaje de Brooklyn Sure We Can, juego de palabras con la doble acepción en inglés de la palabra can (sustantivo lata o verbo poder). Allí, esta organización sin ánimo de lucro comandada por la monja española Ana Martínez de Luco cumple también una doble misión: reciclar los plásticos y envases que por unos centavos traen los llamados canners y de paso rehabilitar a un grupo de inmigrantes sin techo y, en muchos casos, adictos. Situada en el epicentro de la vida hipster de Nueva York, esta solidaria planta de reciclaje material y espiritual, absorbe cada día las montañas de plástico, vidrio y latas de un vecindario que, por mucho activista climático que tenga en su censo, es incapaz de revertir la letal cadena de consumo que inunda su barrio y el planeta. A través de René, un inmigrante mexicano alcohólico, y de sus existenciales colegas obsesionados con ovnis y estrellas, la película está más cerca de la tierna chatarra de Wall.e, obra total de Pixar con la crisis ambiental de fondo, que de un documental de Al Gore cargado de mensajes apocalípticos. Un precioso cuento de Navidad para que Greta Thunberg sepa que en medio del reino del Trompetas, como los pobres diablos de este filme llaman a Donald Trump, también se puede levantar un oasis de plástico.

EL CUARTO REINO. EL REINO DE LOS PLÁSTICOS Dirección: Àlex Lora, Adán Aliaga. Género: documental. España, 2019. Duración: 80 minutos.