Un paseo por el cine español con Antonio Resines

En la Nochevieja de 1991, David Trueba y Luis Alegre estaban de copas con Maribel Verdú, felices, hasta que a las tres de la mañana la actriz, cansada, se fue a dormir. Verdú estaba rodando con Juan Diego El beso del sueño, y este adoptó a aquellos dos chavales. “Ahora empieza lo bueno”, les soltó con su voz única, y se los llevó a la casa de Fernando Fernán Gómez en el paseo de la Castellana. La gente borracha, desde otros coches, le soltaba a Diego: “Mira, Juan Pardo”, a lo que este respondía mentando a los muertos del personal. “Con ese ambientillo llegamos a la casa”, recuerda el pequeño de los Trueba. En la puerta les recibió Emma Cohen, y en el salón, “en unos sofás, estaban sentados Agustín González, Haro Tecglen, Umbral, José Sacristán, Manuel Alexandre, María Asquerino…”. Trueba y Alegre se quedaron detrás de Diego, que les presentó como dos chavales sin dinero para una pensión a los que había encontrado pidiendo en el metro. El discurso lo remató así: “Venimos a un casa de artistas, gente generosa”. Alegre cantó una copla, y rememora: “David y yo, escuchando en ese momento a Fernán Gómez, supimos que estábamos ante un ser superior”. Se habían cruzado dos generaciones de artistas del cine español.

Como esta, hay decenas de anécdotas en el documental Historias de nuestro cine, codirigido por Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente, que se estrena mañana viernes, en el que el actor charla con una veintena de amigos, entre intérpretes, productores y cineastas, y les pregunta sobre la primera vez que vieron una película española, sobre qué significa para ellos trabajar en el cine, y anécdotas de su vida profesional. Hablan Carlos Boyero, Carmen Maura, José Coronado, los mencionados Trueba y Alegre, Enrique Cerezo, Verónica Forqué, los hemanos Emilio y Julia Gutiérrez Caba, Fernando Trueba, Loles León, Ana Belén, Víctor Manuel, Emilio Martínez-Lázaro, Gracia Querejeta, Fernando Colomo, Manuel Gómez Pereira, Maribel Verdú... “El filme surgió tras las conversaciones que tuve para escribir mis memorias, Pa’habernos matao”, recuerda Resines, que ha rodado más de un centenar de películas. “Y después se ha convertido también en un acto de reivindicación de Fernando Trueba”, apostilla Pérez-Lorente. “De hecho, él es quien nos guía en las charlas sobre el inicio del cine”, explica Resines. “Y porque creo que La reina de España no la vio la gente por el boicot. No hubo opiniones ni buenas ni malas, es que no fue nadie. Por eso empiezo con imágenes de esa comedia: por tocar un poquito los...”, cuenta el actor y productor del filme.

La veta de oro de Historias de nuestro cine, que fluye gracias al estupendo montaje, se alcanza cuando llega la Transición y Resines y sus amigos de aventuras (ha trabajado con todos sus contertulios excepto con el crítico Fernando Méndez-Leite, que solo dirigió un largo de ficción) recuerdan ese cambio generacional en el cine. “De todos los que hemos llamado vinieron un 40%, otro 40% no pudo por trabajo... y un 20% no respondió”, asegura Resines, que confiesa que le sorprendieron las confesiones infantiles y profesionales de Loles León, Trueba alabando la obra escogida poética de Boyero o la historia del contrato de García Sánchez con el hijo de Valle—Inclán para Divinas palabras. En pantalla Colomo cuenta que le cuesta “entender la vida sin el cine”, y Ana Belén, que “es una forma estupenda de ganarse la vida”. Resines y Pérez-Lorente coinciden: “Queríamos sobre todo resaltar, como dice Wyoming, la calidad humana y profesional de la gente del cine español”. Puede que haya segunda parte.