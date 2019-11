El poema que se hizo viral y por el camino perdió a su autor

El de Ben Clark no es el único poema de la historia que se ha viralizado (antes y después de la existencia de las redes sociales) o atribuido a autores que no lo son en realidad.

Un caso longevo es del poema cuyo comienzo dice “Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista”, que circula en diferentes versiones y es tradicionalmente atribuido a Bertolt Brecht, aunque en realidad es del pastor luterano Martin Niemöller.

“Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores”, comienza el poema Instantes, generalmente atribuido al escritor Jorge Luis Borges, aunque su autora fuera la estadounidense Nadine Stair y su espíritu rayara en la autoayuda.

A la muerte de Gabriel García Márquez circuló un falso testamento poético suyo, titulado La marioneta, que no era tal. Empezaba así: “Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo”.

El poema Muere lentamente, de la brasileña Martha Medeiros, se viralizó atribuido falsamente al Nobel chileno Pablo Neruda. Empieza así: “Muere lentamente quien no viaja, / quien no lee, / quien no oye música”.

La Fundación Mario Benedetti alertaba en un tuit, en mayo de 2018, de que un poema titulado No te rindas no era de Benedetti, como se estaba difundiendo, tal vez por confusión con el poema No te salves, que sí es del uruguayo.

Aunque, más allá de la literatura, tal vez el personaje histórico al que se le han puesto más frases en la boca sea el físico Albert Einstein, sinónimo de sabiduría e infalibilidad. Por ejemplo, esa que dice que los seres humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Aunque lo parezca cuando se trata de detectar textos apócrifos.