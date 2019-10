Un solo de Olivier Dubois y cinco estrenos para el Mes de Danza

A Olivier Dubois, uno de los nombres más aclamados de la danza contemporánea en Europa, no le asustan los retos. Este francés de 47 años, digno seguidor de su maestro Jan Fabre, ofrecerá en el Mes de Danza de Sevilla un solo de 90 minutos en el que se desnuda, literal y figuradamente, para repasar toda su trayectoria. Pour sortir au jour será una representación única ya que el artista, director del Ballet du Nord-Centro Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas de Calais, juega con el azar y los espectadores en esta propuesta tan alejada del gran formato de Augurio, el espectáculo que presentó en 2017 en el Teatro Central de Sevilla y en el que 22 bailarines se movían frenéticamente durante una hora. Dubois, enfant terrible de la danza contemporánea, pondrá el punto final a la 26ª edición del Mes de Danza el 10 de noviembre en la sala Manuel García del Teatro de la Maestranza.

Además, el certamen acogerá cinco estrenos absolutos de compañías andaluzas, una sección dedicada a la danza que se está haciendo en Canarias y la presencia de otras dos compañías internacionales. La irlandesa Oona Doherty integra teatro, danza y performance en Hope Hunt and the Ascension into Lazarus, donde se transforma en un ser andrógino para crear un estereotipo de hombre blanco de clase trabajadora en una pieza que está entre el teatro físico y la reivindicación social y que ha cosechado varios premios (7 y 8 de noviembre en Antiquarium). Jinx 103, la propuesta suiza de Jozsef Trefeli y Gábor Varga, representará un espectáculo en plena calle (1 de noviembre en Puerta de Jerez) en el que los bailarines convierten su cuerpo en una caja de ritmos.

"La cita reunirá en la capital andaluza a 31 compañías que ofrecerán 55 representaciones en 29 teatros, espacios singulares y lugares públicos desde el 29 de octubre al 10 de noviembre. Algo que este año ha requerido un sobre esfuerzo por parte del equipo organizador, que ha tenido que trabajar sin tener aprobado el presupuesto. Esperamos que esa incertidumbre se pueda reducir al máximo en las próximas ediciones", ha comentado este miércoles Antonio Muñoz, delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, la institución que más aporta a la financiación de este programa.

Olivier Dubois, en un momento de su solo 'Pour sortir au jour'. Pierre Gondard

El Mes de Danza, que en la pasada edición tuvo unos 10.000 espectadores y un 85% de ocupación en los teatros (Sala Manuel García del Maestranza, Central, Alameda y Fundición), cuenta con un presupuesto de 175.000 euros, de los cuales 75.000 los aporta el Ayuntamiento; 25.000 el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura y 45.000 que está previsto que aporte la Consejería de Cultura de la Junta, aunque la cifra aún no está cerrada. "No podemos funcionar sin el apoyo público y necesitaríamos saber con qué presupuesto contamos a principios de año, eso facilitaría mucho el trabajo porque la incertidumbre frena todo el proyecto. Saber qué cantidad tendremos para cada edición nos permitirá rentabilizar mejor el dinero público", ha afirmado María González, directora del festival. El presupuesto de 2018 fue también de 175.000 euros.

"La creación andaluza va muy bien. Es un derroche de imaginación. Los coreógrafos son muy singulares y hay una diversidad enorme de estilos; pero la situación es muy complicada para ellos. Es un sector muy frágil al que le cuesta llegar al sistema de ayudas públicas y le falta visibilidad", ha apuntado González, que en esta edición ha programado el trabajo de 11 compañías andaluzas entre las que están los cinco estrenos.

Uno de ellos es el de la sevillana Natalia Jiménez que coreografía, interpreta y codirige, junto al dramaturgo José Luis de Blas, Aula, una curiosa propuesta creada específicamente para el aula 103 de la Facultad de Filología, donde se representará (5 y 6 de noviembre). El trabajo, que implica a los espectadores, cuenta con la colaboración de la bailaora Leonor Leal y gira en torno al cuerpo y a la palabra. También es estreno Várvara, un solo de la sevillana Bárbara Sánchez (5 y 6 de noviembre en el Teatro Central) que conecta la ruta del bacalao del Levante con los éxtasis del amor divino de Juan de la Cruz.

El Mes de Danza incluye también espectáculos de otras comunidades autónomas, además de los creadores canarios, programas educativos con niños y adolescentes y una colaboración especial entre los alumnos de los conservatorios de música y danza de Sevilla que presentarán en el CaixaForum (espacio que se suma por primera vez este año). Además, Ertza, de los vascos Meeting Point, que recibió el Max al mejor espectáculo de calle en 2018, llegará a un escenario inusual: el del Centro Penitenciario Sevilla 2, en una sesión especial para los presos.