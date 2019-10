El optimismo de El Arrebato cumple 20 años

Hace 20 años Francisco Javier Labandón cargaba con un amplificador en busca de una sala en la que rasgar su guitarra y compartir su optimismo musical. Venía de finiquitar un proyecto y enfrentarse él solo a una reinvención lo tenía algo nervioso. No sabía si eso de la música se había terminado para él o podría remontar. Tuvo que esperar poco tiempo para descubrirlo. Su primer disco como El Arrebato fue un éxito de platino. Desde entonces ha superado el millón de copias gracias a sus 10 trabajos. Para celebrar esta carrera el músico ha publicado Abrazos, una fiesta recopilatoria en la que invita a 11 amigos a tocar sus temas.

India Martínez, Pastora Soler, Miguel Poveda o El Barrio, que por primera vez colabora con otro artista, son algunos de los compañeros de los que se arropa. Verlos interpretar sus canciones ha sido “maravilloso”, como si cobrasen “cinco dimensiones”. “Debe ser algo así como si el autor de un libro lo ve representado con los mejores actores sobre un escenario”, ejemplifica.

Aunque sabe que cuenta con un séquito bastante fiel, los arrebateros, con cada nuevo disco tiene miedo de defraudar. “Creo que la gente espera mucho de mí y yo quiero devolverles todo el cariño y la confianza. Eso solo lo puedo hacer con un buen trabajo”, defiende. Su termómetro de aceptación ha sido el tema de presentación, En el último minuto, uno de los dos inéditos que contiene el disco. Lo lanzó el pasado julio y en Youtube ha superado los tres millones y medio de reproducciones.

Interpreta sus buenos datos como una muestra de la amplitud del panorama musical: “Los medios nos venden que el 'reggaetón' lo inunda todo, pero luego ves las listas de ventas, de los que llenan los conciertos y ahí están Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Manuel Carrasco... la gente tiene mucha personalidad y para divertirse un rato el 'reggaetón' está bien, pero buscan letras que les emociones, canciones que sean útiles”.

Si a algo tiene que poner una pega en estas dos décadas –aunque no pierde su característica sonrisa para decirlo- es al poco apoyo que las radios dan a la música de raíz española. “Ponen folk colombiano o inglés, que está muy bien, pero se olvidan del español, como si fuera secundario y eso sí me duele”, sostiene. Porque él se considera “un artista folk” que fusiona pop, flamenco, boleros... Un popero que hace flamenco o un flamenco que hace pop, según si quien lo define ha nacido en el sur o en el norte de España explica. “Pero me siento muy querido en todas partes”, aclara. “Cuando hay verdad en lo que haces, la gente lo nota”. Por eso su disco se titula Abrazos, para agradecer a su público que lo hayan “llevado en volandas” durante estos años.