Alicia Martín: "Mi intención al usar los libros es mover algo, no dejar indiferente"

Todo comenzó con un “¿A qué no te atreves?”.

La obra 'Biografía ', de Alicia Martín, en la Casa de América de Madrid Ricardo Gutiérrez

Y ella se atrevió, claro que sí. Fue allá por el 2003, cuando la Casa de América organizaba una exposición colectiva comisariada por Rafa Doctor. Entonces, Alicia Martín ya había empezado a trabajar con los libros como material de sus esculturas. “Pero llevaba unas piezas más pequeñas, y él me lanzó ese reto tan madrileño”, recuerda divertida. Aquella osadía se materializó en una intervención a gran escala que, durante el tiempo que se mantuvo expuesta, transformó el panorama del centro de Madrid: una cascada de 5.000 libros que brotaba de una de las ventanas del edificio, el Palacio de Linares, un chorro de páginas enmarañadas, de historias, de recuerdos, de sabiduría, que a partir de entonces se ha replicado en numerosas localizaciones, tanto en España como en el extranjero, y se ha convertido en emblema de la obra de Martín. Esa “valoración del libro como elemento artístico, resaltando sus valores simbólicos y de comunicación” le ha valido a la creadora madrileña (1964) el premio Antonio de Sancha 2019, que anualmente otorga la Asociación de editores de Madrid a aquellas figuras distinguidas “por su labor en defensa de los valores culturales en general, y del libro y la promoción de la lectura en particular”.

“Después del vértigo del anuncio, pienso en el elenco de anteriores premiados, que es de mucha altura”, comenta al teléfono la escultora, a quien se hará entrega del galardón el próximo 27 de noviembre. Nombres como los de Adela Cortina, Fernando Savater, Luis Alberto de Cuenca o Mario Vargas Llosa precedieron al suyo en el listado de reconocidos por su aportación en apoyo de los libros. “Este elemento ha sido constante y visible en mi trabajo. Al utilizarlo, mi intención es mover algo, no dejar indiferente”, explica sobre el porqué de su elección de este material para sus creaciones. “Es precisamente el libro lo que me une con el resto de galardonados: lo que pasa es que ellos, en tanto que filósofos y escritores, lo usan como proyección, mientras que yo me valgo de él como objeto. Ellos trabajan con el libro como contenido y yo como forma”.

Martín, que el año pasado se encargó de elaborar el estand de EL PAÍS en la feria Arco, y que también ha experimentado con otras disciplinas a lo largo de su trayectoria, desde el vídeo a la instalación, la fotografía y el dibujo, comenzó a hacer uso de los libros para sus piezas “de una manera muy sencilla: leyendo”. “En el trayecto del estudio a mi casa, y de casa al estudio, siempre llevaba un libro, y fue el hecho de leer, y de empezar a pensar en el libro como un objeto, con sus olores y sus texturas, lo que me hizo dar el paso”, recuerda. “Al principio realizaba esculturas individuales: vaciaba el libro y sustituía el interior por otros materiales, como cristal, plomo, ceras… A medida que iba desarrollando la idea, los proyectos fueron creciendo”.

Convencida de la importancia de la cultura como medio para generar reflexiones “sobre todo lo que nos rodea”, la artista subraya el papel de los libros –y también del arte– para formar ciudadanos críticos. “Aparte, es una expresión plástico-estética, y genera patrimonio”, dice Martín, que celebra que entre los reconocidos por el Antonio de Sancha figure por fin una artista plástica, una de las muchas razones por las que se ha animado, otra vez, "a decir que sí”.