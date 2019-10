Muere el productor de cine, teatro y televisión José Sámano

José Sámano, productor de cine, teatro y televisión, falleció ayer sábado a los 76 años. Llevaba varios días ingresado en un centro hospitalario madrileño. El productor poseía un larguísimo y exitoso currículo, como la adaptación del clásico de Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, protagonizada por Lola Herrera, que sigue representándose 38 años. En la actualidad tiene en cartel Señora de rojo sobre fondo gris, otra adaptación de Delibes que dirige y produce en el teatro Bellas Artes de Madrid, con José Sacristán como protagonista.

Nacido en Santander en 1943, en el cine empezó como productor con Vera, un cuento cruel (1974), de Josefina Molina, y Retrato de familia (1976), de Antonio Giménez-Rico. Hace solo 15 días, al recoger Molina el Premio Nacional de Cinematografía, la galardonada recordó que sus películas -Vera, un cuento cruel (1974), el sobrecogedor documental Función de noche (1981), Esquilache (1989) y Lo más natural (1991)- se hicieron porque Sámano apostó por ella, "y empujó porque se hicieran los filmes en las mejores condiciones posibles". "Yo hice cine porque él quiso", confesaba.

Durante más de 40 años de carrera profesional, Sámano ha tenido tanto éxito de crítica como de público y han tenido una gran acogida por público. Anoche fue un compañero suyo, el director y productor teatral Jesús Cimarro, quien anunció su fallecimiento. "Era un productor completo, que hizo cine y televisión sobre todo aunque en los últimos años estaba centrado en el teatro. Habíamos coproducido juntos varias obras. Era un gran profesional, meticuloso en su trabajo y perfeccionista", ha subrayado Cimarro en declaraciones a la agencia Efe.

Desolado acaba de fallecer un gran amigo y socio , José Samano . Mi pésame a la familia pic.twitter.com/7qlhXWesna — Jesus Cimarro (@JCimarro) October 5, 2019

Si en cine estuvo detrás de Operación Ogro (1979), de Gillo Pontecorvo; Chatarra (1991), de Félix Rotaeta; Magical Girl (2014) -como productor asociado se llevó parte del mérito de la Concha de Oro del filme de Carlos Vermut- o de Hablar (2015), de Joaquín Oristrell, en televisión también obtuvo bastantes éxitos. Pareja de Mercedes Milá durante dos décadas, produjo programas como Buenas noches; De jueves a jueves; Dilluns, dilluns; Queremos saber; Como la vida misma o Iñaki, los jueves.

Como guionista, escribió o coescribió en el cine Vera, un cuento cruel; Retrato de familia; Función de noche, Esquilache y ¡Arriba Hazaña! (1978), de José María Gutiérrez Santos.

En teatro el listado de obras que levantó es enorme. “Se me ha partido el alma. Conocí a José Sámano cuando tenía 62 años. Hoy nos ha dejado con 76. En este tiempo no he conocido a nadie igual en ninguno de los aspectos fundamentales de la vida. Espero no defraudarte nunca y que siempre te sientas orgulloso de mí. Te querré siempre”, ha escrito en Twitter el actor Miguel Ángel Muñoz, porque con Sámano hizo El cartero de Neruda en 2005-2006. Además de las mencionadas adaptaciones de Delibes, Sámano produjo Las guerras de nuestros antepasados (otro Delibes), Cartas de amor, Esa dama, Almacenados, Concierto para 48 voces, El evangelio según Pilatos o Guillermito y los niños, ¡a comer!, por citar algunas de las más destacadas.