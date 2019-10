Paz Vega se viste de villana en un culebrón de Televisa

En 1986 los mexicanos se engancharon a la pantalla de televisión siguiendo las fechorías de una villana de parche al ojo capaz de envenenar a su esposo y matar a sangre fría a quien se le interpusiera en sus planes de perpetuar su casta. Catalina Creel impactó tanto a los mexicanos que las crónicas de espectáculos de la época cuentan que hasta hubo quien propuso a María Rubio —la actriz que interpretaba a la maligna— a ocupar el cargo de presidenta de México. Su interpretación en Cuna de lobos fue tan impactante que Creel forma parte del Olimpo de heroínas (o villanas, en este caso) de melodramas que idolatran los mexicanos. Es por eso por lo que las redes sociales ardieron cuando Televisa —la productora de la telenovela— anunció que la española Paz Vega interpretaría a Catalina en una nueva versión del icónico culebrón: veían en la dulce camarera madrileña de Lucía y el sexo la antítesis de su villana favorita. Para Vega ha significado todo un desafío convencer a los mexicanos que está a la altura de la Cruella de Vil mexicana. “Sentí que era un reto”, confiesa la actriz en entrevista con EL PAÍS en los estudios de Televisa, en Ciudad de México, donde está promocionando la serie. “Es uno de los proyectos más duros a los que me he enfrentado”.

Vega (Sevilla, 1976) ha tenido el martes una mañana agitada, llena de entrevistas con la prensa mexicana y extranjera. Antes de iniciar la conversación con EL PAÍS después de una hora de espera, pide unas rodajas de plátano a los colaboradores que pululan a su lado, retocando su maquillaje, acomodando su cabello, cumpliendo sus deseos. Dice que la altura de Ciudad de México le ha “pegado”, le "acelera" el corazón. Y una vez terminada la entrevista exige al fotógrafo que la retrate del lado derecho, porque es su mejor ángulo. La actriz afirma que accedió a vestirse de villana para Televisa porque se “enamoró” de la historia cuando le enviaron los guiones de la serie. “Yo me guío por mi instinto a la hora de elegir los proyectos en los que participo y lo primero que me tiene que gustar es el guion. Me encantó la trama, los elementos, los personajes. Sobre todo, el poder interpretar a una villana como esta, con esa dualidad, con esa envoltura tan bonita, tan fantástica y con ese corazón tan oscuro, podrido. Sentí que es un reto. Y como todas las veces que he venido a México he disfrutado mucho trabajar aquí, tenía todos los elementos para decir que sí”.

Televisa apela a la nostalgia de los mexicanos por las grandes producciones de telenovelas con esta nueva versión de Cuna de lobos. La televisora —en su momento la más importante de Latinoamérica— espera sin duda aumentar su audiencia en tiempos donde la industria del entretenimiento se transforma de manera acelerada, con compañías como Netflix, HBO o Amazon invirtiendo millones de dólares en mega producciones que atraen al gran público, como ha sucedido, por ejemplo, con la miniserie histórica Chernóbil, producida por HBO, y que ha fascinado a medio mundo. “La industria ha cambiado completamente. Lo que hay es mucho contenido y eso obliga a todo el mundo a dar lo mejor de sí, porque tienes que llamar la atención entre tanto contenido y además tan bien hecho. Creo que Cuna de Lobos es una apuesta por ser competitivos y por dar una serie que realmente llame la atención”, explica Vega.

Paz Vega durante la entrevista. Hector Guerrero El País

La actriz —que ha estrenado Rambo: la última misión y a finales de octubre comenzará a rodar una nueva película en Estados Unidos de la que, dice, no puede dar más detalles— afirma que interpretar a Catalina Creel le ha “demandado mucho esfuerzo y mucha concentración”. “Tú imagínate —agrega— lo que supone concentrar en 25 capítulos lo que se hizo en 170. Significa que cada secuencia es importante, no hay nada gratuito. Y eso demanda mucha concentración y mucha energía. Pero no solo por mi parte, sino del todo equipo. Es uno de los proyectos más duros a los que me he enfrentado”.

Vega quita leña a la controversia inicial que se generó en México tras conocerse que interpretaría a Catalina Creel. “Entiendo que en un primer momento hubo un rechazo a la elección, pero por otro lado creo que el hecho de que sea alguien de fuera hace que tomes las riendas de este proyecto de otra manera. Aunque yo conocía de oídas quién era Catalina no conocía la telenovela, por lo cual me he enfrentado de una manera virgen al proyecto y eso te hace más libre a la hora de crear, de interpretar y de hacer esa historia. Y eso es bueno, porque no se trata de imitar ni de hacer una versión exactamente igual de lo que fue la primera, esa ya quedó, era otra época. Ahora estamos en 2019, son otros tiempos, es otra manera de interpretar, de expresar los sentimientos, la pasión, el odio”.

Televisa ha hecho una gran inversión de publicidad para promocionar el culebrón, con amplios carteles puestos a lo largo de Ciudad de México, que muestran a Vega con el clásico parche en el ojo y actitud de villana. La serie se estrena el próximo 7 de octubre y serán los mexicanos quienes decidirán si Vega esta a la altura de su adorada Catalina Creel.