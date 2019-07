Paz Vega, un año de luces, sombras y Hacienda

Paz Vega está viviendo un año de luces y sombras. Su vida personal parece estable y feliz al lado de su familia, a quien denomina "la tribu": su marido Orson Salazar y sus hijos, Ava, Lenon y Orson junior. Profesionalmente, la televisión, el cine y la publicidad le han abierto las puertas que un día parecieron cerradas para ella en España, hasta el punto de obligarla a trasladar su residencia a Los Ángeles, en California, para buscar las oportunidades que parecían haber desaparecido en su país. "No trabajo en España no porque no quiera, sino porque no me ofrecen nada", dijo entonces la intérprete. Pero la globalización de las producciones, su goteo constante de trabajo durante la etapa americana, donde ha vivido durante 14 años, y su éxito como imagen publicitaria para marcas de nivel internacional, han dejado atrás el abismo que se abre para cualquier actriz que ve cómo los guiones no llegan ni para poder rechazarlos.

El curso empezó para ella de forma inmejorable después de quedar en segundo lugar en MasterChef Celebrity, el reality de cocina de La 1 que durante 11 semanas la convirtió en una más de la familia para muchos hogares españoles en los que se sigue este programa de televisión. Una más que se ganó la simpatía del público por su constancia, esfuerzo y sentido del humor, además de por ofrecer una imagen sencilla y colaboradora con sus compañeros que la mostraba como una mujer cercana y perseverante alejada de la imagen sofisticada de los posados de alfombra roja.

La semana pasada llegaron las sombras. Por primera vez el nombre de la actriz aparecía en la lista de morosos que publica anualmente la agencia tributaria y la deuda que mantiene con el fisco es más que respetable: en total 2,49 millones de euros. Los problemas de la actriz con Hacienda se remontan a 2016 pero hasta ahora María Paz Campos Trigo –su nombre real– no había formado parte de esta lista porque su deuda era inferior al millón de euros. Ese año se supo que "sus diferencias con Hacienda", como ella misma las calificó, habían provocado el embargo preventivo, que no ejecutivo, de dos inmuebles que la actriz posee en Sevilla y Madrid.

Entonces afirmó que no se trataba de ningún tipo de delito ni de evasión de capitales sino de "disparidades de criterio" con la agencia tributaria que seguían un proceso de reclamación. En 2016 las anotaciones de embargo se realizaron para responder a casi 700.000 euros de deuda, en octubre de 2018 la cantidad ascendía a más de 1,17 millones, una cifra que ha seguido aumentando hasta la actual, en parte por los intereses que generan las cantidades que se deben al fisco y de las que ya se han quejado otros actores españoles que se han encontrado en la misma situación que Paz Vega.

Paz Vega junto a Sylvester Stallone en el último festival de Cannes. GtresOnline

La actriz se casó en 2002 con Orson Salazar Roa en Caracas, Venezuela, país de origen de él. Y en 2005 repitieron ceremonia para contraer matrimonio por la iglesia. Desde 2017 la familia volvió a vivir en Madrid y sus ingresos económicos, y también sus problemas fiscales, no se limitan a los que genera Paz Vega con su trabajo como intérprete, ya que mientras ella se ha centrado en su profesión de actriz e imagen publicitaria, su marido ha ido ampliando la actividad empresarial de cada uno de ellos por separado y en unión.

El nombre de Paz Vega aparece en varias sociedades, entre ellas Espejito, espejito S.L. constituida en 1998 y Mas Club 69 O P S.L., activa desde 2003, ambas dedicadas a actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y programas de televisión; y Orpasa Patrimonio S.L., creada en 2005, cuyo objeto es la promoción inmobiliaria y en la que también figura su marido. Por su parte Orson Salazar aparece en un total de siete empresas: en tres como administrador único (Klik Gráfica S.L:, Pro Aicos Independent S.L., Aicos Agencia Internacional Creativa SL.); en otras dos como administrador (las ya mencionadas Orpasa y Mas Club 69 O P; como administrador mancomunado en Fik Brothers SL aparece y como administrador solidario en Victory Gens Partners Trust SL. Además figura como socio en tres de ellas.

Si Hacienda preocupa al matrimonio no lo reflejan en sus apariciones públicas, en las que la actriz sigue mostrando su imagen más sonriente y glamurosa, como ocurrió el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes, donde Paz Vega acudió junto a Sylvester Stallone para presentar la quinta entrega de Rambo (Rambo V: Last Blood), una de las películas que consolidó la fama del actor. Este año también ha protagonizado Ay mi madre, una comedia dirigida por Frank Ariza y actualmente participa en una producción de Televisa que se rueda en México, Cuna de lobos; también ha formado parte del elenco de la serie de misterio The OA, cuya segunda temporada se estrenó en marzo en Netflix, y ha rodado en Bulgaria American Night, del director italiano Alessio Della Valle, cuyo estreno está previsto también para este año.

Un año intenso en todos los sentidos, enturbiado por una deuda fiscal cuya resolución se conocerá en los próximos meses.