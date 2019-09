El León de Oro sonríe a ‘Joker’

Joker, de Todd Philips, obtuvo el León de Oro a la mejor película del festival de Venecia. El cineasta recogió el galardón junto con Joaquin Phoenix, que ofrece una extraordinaria interpretación del célebre villano. Es la primera vez que un largo sobre un personaje salido de los cómics de los superhéroes obtiene el reconocimiento más importante de uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Aunque Joker poco tiene que ver con la mayoría de esos filmes: es el oscuro retrato de cómo el anodino payaso aspirante a cómico Arthur Kent, al que su madre ha educado para “dar risas y alegrías al mundo”, se convierte poco a poco en un despiadado asesino. El jurado presidido por la cineasta argentina Lucrecia Martel encumbra así a una de las películas más celebradas por la crítica durante el festival, y la coloca en un trampolín notable de cara a la carrera para los Oscar.

El segundo galardón más importante del festival fue para su invitado más criticado: Roman Polanski. El oficial y el espía se hizo con el Gran Premio del Jurado, que recogió la actriz y esposa del director, Emmanuelle Seigner: el cineasta polaco no viajó a La Mostra, ya que evita cualquier país que pueda extraditarle a EE UU, donde la justicia todavía le persigue por la violación de una menor en 1977. Martel generó una enorme polémica al principio del festival, cuando declaró que no asistiría a la proyección de gala del filme, para evitar aplaudir a Polanski. La directora aclaró, a la vez, que no tenía "prejuicios" hacia ninguna película del concurso, algo que este reconocimiento puede confirmar.

Doble premio al cine español en la sección Horizontes El cine español se marchó con un doble premio de la sección paralela Horizontes. Théo Court, cineasta nacido en Ibiza, ganó el galardón al mejor director por Blanco en blanco, un neowéstern rodado en Tierra del Fuego. Por su parte, Marta Nieto se alzó con el premio a la mejor actriz por Madre, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que prolonga el cortometraje por el que el director fue nominado al Oscar. “Es una historia de un amor que puede con todo, que revive, renace y hace despertar. Con este regalo, el director me ha hecho despertar a mí”, expresó Nieto en el escenario, dedicando el premio a Sorogoyen y a su hijo León.

Roy Andersson obtuvo el galardón a la mejor dirección por About Endlessness. El actor italiano Luca Marinelli obtuvo la Copa Volpi al mejor actor por Martin Eden mientras que el premio para la mejor interpretación femenina fue para Ariane Ascaride, por Gloria Mundi. El cineasta de Hong Kong Yonfan obtuvo el premio al mejor guion por la película animada No. 7 Cherry Lane.