Ezra Furman: ‘punk rock queer’ como receta contra Trump

Es complicado arrancarse a escribir una entrevista con Ezra Furman. Para empezar, elegir cómo dirigirse hacia ella. Se considera una mujer pero también un hombre, "chico y chica es una buena forma de explicarlo". A veces el género se queda corto para definir a una persona, como ocurre en múltiples ocasiones con los de la propia música, cuando la palabras no alcanzan para definir lo que se escucha. "Empecé a vestir femenino en público con 26 o 27 años. Diría que soy transgénero en un sentido amplio de la palabra. Es difícil atravesar algo así porque no he tenido escudo e implica mucha negatividad y juicios de la gente".

Furman está enfadada y asustada, ansiosa en esencia, por el ascenso de la ultraderecha y el gobierno de Donald Trump en su país. "La gran mayoría de las personas en Estados Unidos no están locas, pero resulta que la gente se organiza en grupos, pierde la cabeza y se convierte en una psicosis nacional. Creo que me he contagiado de ansiedad por mi móvil y por todas las noticias malas que hay que ver. Es el momento para sacar un disco de punk rock. Yo solo escribo canciones", explica.

Nacida en Chicago, tiene dos objetivos al hacer música: convertir a sus seguidores "en activistas políticos" y buscar "una vía de escape hacia la cordura". Su nuevo disco se llama 12 nudes, un título que le inspiró la escritora Anne Carson en su poema El ensayo del cristal de su libro Autobiografía de rojo. "Tiene visiones de desnudos como una manifestación de profundo dolor y me gustó tanto que lo tomé prestado. Quería que fuese algo crudo, desnudo, lleno de gritos y desgarrado". Ezra Furman charló con EL PAÍS en esta vídeo entrevista grabada en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).